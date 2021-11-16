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Одесские школы не смогли начать очное обучение: в чем причина и когда дети сядут за парты

Одесские школы не смогли начать очное обучение: в чем причина и когда дети сядут за парты

Среди одесских учителей более 100 человек еще не сделали 2 прививки от коронавируса. С техническим персоналом школ ситуация еще сложнее – там непривиты 400 человек.

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100% привитых педагогов и технического персонала – таково условие для стационарной работы средней и старшей школы в условиях красной карантинной зоны. Одесса пока выполнить его не может.

В Одесских школах более 500 непривитых сотрудников

О ситуации с вакцинацией от коронавируса среди школьных коллективов рассказала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

По ее словам, одесским школам было рекомендовано возобновить очное обучение с 15 ноября 2021 года, но сделать это не получилось. Совокупно, непривитыми остаются коло 500 человек педагогов и технического персонала.

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В Одессе ищут замену отстраненным учителям и персоналу школ

В департаменте рассчитывают приступить к очному обучению с понедельника 22 ноября 2021 года. Сейчас активно ищут замену отстраненным работникам среди привитых людей.

Ситуация остается сложной.

Не так страшно учителю дома без работы в школе. Как страшно школе без учителя,

— написала откровенный пост в своем Facebook Елена Буйневич.

Ранее «Одесская Жизнь» писала дистанционно или очно будут учиться с понедельника одесские школьники?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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