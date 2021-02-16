Каких специалистов не хватает одесским школам?

На данный момент в одесских школах открыты 280 вакансий. При этом в прошлом году не хватало 600 специалистов.

Об этом рассказала накануне директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

«В этом году к нам пришли молодые педагоги. Но 280 вакансий – это еще очень много для города, где функционирует два вуза, выпускающих специалистов, которые имеют право работать в школах», – отметила Буйневич.

Так, больше всего в Одессе не хватает воспитателей, социальных педагогов, практических психологов, а также учителей информатики, английского и украинского языков, физики и физкультуры.

Отметим, за прошлый год на премии и надбавки сотрудникам образовательной сферы города пошло 27,5 млн грн, а на зарплаты – 2 млрд 341 млн грн.

Напомним, с начала этого года в Украине вступил в силу новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования.

Также стало известно, что в Одессе планируют увеличить количество классов в муниципальной школе дистанционного обучения.

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Фото: Укринформ