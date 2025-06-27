Однако иногда они вызывают такой резонанс, который автор и редакция просто не могли предвидеть.

Так сложилось с материалом, который был напечатан в №22 «Одесской жизни» от 4 июня этого года под заголовком «Сварщики, повара, плотники: будут ли обучать профессиям в аграрном лицее в поселке Бессарабское?» и размещен на сайте под названием «Аграрный лицей на Одесщине доказал свою ценность: как профессиональное образование оказалось в зоне риска».

В статье журналист общалась с Анной Ростя, руководительницей Бессарабского лицея, преподавателями, студентами о настоящем и будущем аграрного лицея в рамках реформирования профтехобразования, которое внедряется в Украине. Руководитель лицея рассказала о возможных перспективах жизнедеятельности лицея, связанных с реформой (объединение с аграрным лицеем соседней громады или создание профессионального лицея в 2027 году, но уже в рамках школьной реформы) и заверила, что в любом случае Бессарабский лицей будет работать.

Однако после выхода этого материала начался настоящий шквал звонков от родителей будущих студентов, которые, увидев лишь заголовок статьи и не прочитав внимательно сам материал, сделали ошибочные выводы. Вопрос у всех был один: «Правда ли, что наш лицей закрывают?».

Эта тема стала предметом обсуждения особенно сейчас, когда в лицее начался прием абитуриентов на следующий учебный год. Мы очень уважаем и ценим всех наших читателей, но очень просим прежде, чем делать выводы, сначала внимательно читать материалы. В данном случае в названной статье ни слова не было сказано о том, что лицей закрывают.

В подтверждение того, что лицей работает и будет работать дальше, предоставляем комментарий Анны Ростя, руководительницы Бессарабского лицея:

— Неприятно, что у людей сложилось такое ложное впечатление. Подчеркиваю, что Бессарабский аграрный лицей работает и будет работать. Сейчас мы начали вступительную компанию и приглашаем юношей и девушек вступать в наше заведение.