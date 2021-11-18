Инструкция: как купить продукты не выходя из дома?

Пока в Одессе и области продолжается карантин, мы делимся с вами полезной информацией о том, как заказать продукты на дом в режиме онлайн.

Мы разузнали о покупках продуктов онлайн и по телефлну в популярных супермаркетах и специальных службах доставки, а также выяснили, как правильно заказать продукты и сколько это стоит.

ЗАКАЗЫВАЕМ В СУПЕРМАРКЕТЕ

АТБ

Что можно заказать: овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, бакалею (крупы, мука, бобовые), мясо и яйца.

Контакты: телефон – (0800) 50-04-15 , интернет-магазин – zakaz.atbmarket.com , мобильное приложение «АТБ-маркет» .

телефон – , интернет-магазин – , мобильное приложение . Доставка: курьером службы iPOST («Айпост») – от 49 до 80 гривен (в зависимости от расстояния).

курьером службы iPOST («Айпост») – (в зависимости от расстояния). Время: с 9.00 до 21.00.

с 9.00 до 21.00. Оплата: оплатить товар (не услугу доставки) можно только банковской картой онлайн.

Таврия В

Что можно заказать: напитки, алкоголь и табачные изделия, бакалею, кулинарию, овощи и фрукты, рыбу, мясо, морепродукты, хлебобулочные, молочные, кондитерские изделия, яйца, консервацию, соусы, специи, замороженные продукты, товары для детей, животных, дома.

Контакты: телефон – (0800) 50-00-40 , интернет-магазин – tavriav.ua (круглосуточно), мобильное приложение «Таврия В» .

телефон – , интернет-магазин – tavriav.ua (круглосуточно), мобильное приложение . Доставка: минимальная сумма заказа – 300 гривен, по городу доставка бесплатная , за пределы города в ближайшие зоны – 8 гривен за километр.

минимальная сумма заказа – по городу доставка , за пределы города в ближайшие зоны – Время: с 10.00 до 22.00.

с 10.00 до 22.00. Оплата: банковской картой онлайн или при получении заказа, наличными курьеру.

Обжора

Что можно заказать: товары для дома и отдыха, напитки, овощи и фрукты, молочные изделия, детское питание, яйца, мясо, кулинарию, хлеб и кондитерские изделия, бакалею, заморозку, консервацию, товары для животных.

Контакты: телефон – (048) 777-21-11 , интернет-магазин – produkty24.com.ua.

телефон – , интернет-магазин – Доставка: минимальный заказ – от 300 гривен , доставка – от 49 гривен , при заказе от 500 гривен – бесплатно.

минимальный заказ , доставка – , при заказе Время работы: по городу (в том числе ж/м «Радужный», Дача Ковалевского, Царское Село) – с 8.00 до 22.00, поселок Котовского – с 10.00 до 14.00.

по городу (в том числе ж/м «Радужный», Дача Ковалевского, Царское Село) – с 8.00 до 22.00, поселок Котовского – с 10.00 до 14.00. Оплата: наличными или банковской картой при получении заказа.

Копейка

Что можно заказать: овощи, фрукты, крупы, хлеб, молочную продукцию, мясные изделия, мясо, рыбу, диетические продукты, консервацию, кондитерские изделия, алкоголь, напитки, товары для детей и дома, канцтовары, бытовую химию.

Контакты: телефон – (050) 492-19-24, (050) 318-49-68, интернет-магазин – kopeyka.od.ua.

телефон интернет-магазин – Доставка: минимальный заказ – 100 гривен, доставка – от 49 гривен, от 300 гривен —бесплатная доставка по городу.

минимальный заказ —бесплатная доставка по городу. Время работы: с 9.30 до 17.30.

с 9.30 до 17.30. Оплата: наличными или картой при получении товара, онлайн-оплата.

Сильпо

Что можно заказать: овощи и фрукты, бакалею, кулинарию, молочную продукцию, мясные изделия, мясо, рыбу, диетические продукты, консервацию, кондитерские изделия, напитки, товары для детей и животных.

Контакты:

Телефон – (0800) 30-17-07,

интернет-магазин – shop.silpo.ua, мобильное приложение «Сільпо».

Доставка: быстрая доставка – минимальный заказ 250 гривен, стоимость услуги – 40 гривен; плановая доставка – минимальный заказ 750 гривен, стоимость услуги – 50 гривен.

Время работы: с 10.00 до 21.00

Оплата: наличными или картой при получении товара, онлайн-оплата.

Ранее мы рассказывали о том, куда деваются испорченные продукты и просрочка из магазинов и супермаркетов.

Инструкция: как оформить заказ

Зайдите на сайт или скачайте мобильное приложение супермаркета.

Зарегистрируйтесь в личном кабинете – это необходимо для совершения покупок и накопления бонусов: укажите свое имя, номер мобильного телефона, электронную почту и придумайте пароль.

Когда вы введете все данные, вам отправят код активации – введите его в появившемся поле.

Можно делать покупки. Зайдите в нужную категорию товара, выберите продукты и добавьте их в корзину.

Зайдите в корзину и оформите заказ: введите адрес, по которому следует доставить заказ, выберите желаемое время, способ доставки и оплаты. Если вы оформляете заказ для другого лица, в комментариях напишите номер и имя получателя.

Если вы оформляете заказ для другого лица, в комментариях напишите номер и имя получателя. Внимание! Если вы владелец карты «ПриватБанка», вы можете оплачивать заказ через сервис«Приват24».

СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ

«ГЛОВО» (Glovo): доставка еды и не только

Как пользоваться: оформить заказ можно через сайт glovoapp.com или в мобильном приложении Glovo.

Стоимость доставки: зависит от расстояния –

от 30-40 гривен, но если заказ меньше

150 гривен, курьер может попросить доплату.

Способ оплаты: наличными или банковской картой.

«РАКЕТА» (Rocket): доставка еды и продуктов

Как пользоваться: оформить заказ можно только в мобильном приложении, связаться с поддержкой можно в «Телеграме» или «Вайбере».

Стоимость доставки: цена обозначена на странице каждого из ресторанов и супермаркетов – от 40 гривен, но при заказе от 150 гривен – доставка бесплатная.

Способ оплаты: наличными или банковской картой.

«ЗАКАЗ» (Zakaz.ua): сервис доставки продуктов из гипермаркетов

Как пользоваться: оформить заказ можно через сайт zakaz.ua или мобильное приложение Zakaz.ua – доставка продуктов, по телефону (0800) 20-20-20.

Стоимость доставки: в зависимости от места и расстояния. Минимальная цена – 49 гривен.

Способ оплаты: наличными или банковской картой.

Инструкция: как заказать продукты через службу доставки?

Практически все курьеры и службы доставки работают аналогично супермаркетам.

Зарегистрируйтесь в службе доставки: введите имя, адрес электронной почты, номер телефона и придумайте пароль. Далее укажите свое местоположение на карте (город, район, адрес). Зайдите и выберите категорию доставки, к примеру «Супермаркеты» или «Еда». Выберите нужный супермаркет или кафе (ресторан). Введите свой адрес доставки (чтобы найти ближайшую точку рядом с вами). Выберите раздел продуктов (товаров), добавьте все необходимое в корзину и нажмите «оформить заказ». Далее с вами свяжется курьер для уточнения деталей.

Можно ли вернуть продукты?

Возврат осуществляется только при наличии товара и чека. Отказаться от товара можно сразу при получении – отдать его курьеру. Если вы решите совершить возврат после того, как курьер уехал, свяжитесь с магазином.

Курьерская служба от такси

В период карантина курьерская доставка такси в Одессе стала одной из популярных услуг. Она доступна в службах такси «Авангард», «Уклон», «Болт», «Бонд», «Бонус», «Стар такси», «Такси 2444» и других. Заказать доставку у службы такси можно круглосуточно по телефону, через сайт или мобильное приложение перевозчика. Средняя стоимость доставки до двери – примерно 20 гривен, однако к этой цене мы прибавляем еще услугу вызова такси и расстояние.

Также некоторые службы такси ввели услугу по доставке продуктов из супермаркетов или даже рынков.

Продукты на «Привозе» онлайн

В прошлом году в Одессе заработала еще одна полезная услуга – по закупке и доставке продуктов с рынка «Привоз». Чтобы ею воспользоваться, необходимо зайти на сайт naprivoze.od.ua или позвонить (написать в «Вайбер») по номеру (066) 577-70-13. С вами свяжется менеджер, чтобы согласовать детали заказа. Затем на рынок отправят специалиста по выбору продуктов. После продукты передадут курьеру, который доставит их вам домой.

Цена закупки и доставки: Черемушки и Таирова – 150 гривен, Центр – 80 гривен, поселок Котовского – от 150 гривен и выше.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том, кто отвечает за вещи в камерах хранения магазинов.