Этот день в истории: когда появилась культовая игрушка Тамагочи?

Ровно 25 лет назад, 23 ноября 1996 года, появилась игра Тамагочи. Она стала очень популярной среди детей и подростков.

История создания Тамагочи

Идея создания домашнего виртуального питомца Тамогочи появилась у одного из самых крупных производителей игрушек на планете — японская компании Bandai. Изначально это была игра для портативной консоли Game Boy от Nintendo. Ухаживать за питомцем можно было только при подключении к консоли. Тем временем, пока хозяин отсутствовал, подопечный мог заболеть, сходить в туалет или умереть, о чём сигнализировал встроенный динамик.

Позже запустили отдельные модули, которые сами по себе являлись самодостаточной игрой. Именно такое решение стало особо популярным. Только в первые годы официально в продажу поступило более 40 миллионов Тамагочи. Помимо этого, выпускались миллионы аналогов и подделок.

В чём суть игры Тамагочи?

Смысл игры заключался в интерактивном наблюдении за жизнью питомца — от вылупления из яйца и до смерти. Его можно было кормить, играть с ним, следить за его здоровьем, убирать за ним. То есть электронная игрушка напоминала взаимодействие с настоящим существом.

Новая версия Тамагочи

В 2012 году компания Bandai выпустила последнюю версию игры — Tamagotchi P’s. Игрушка имеет форму яйца, цветной LCD-дисплей диагональю 2,25 дюйма и три кнопки. Основной сценарий игры остался тот же, но добавились новые возможности для питомцев: ходить в гости друг к другу, жениться и размножаться. Игрушка подсоединяется к планшету или смартфону при помощи Bluetooth и LTE, благодаря чему «хозяин» может получать подарки и обмениваться персонажами с другими пользователями.

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Фото: highsnobiety.com