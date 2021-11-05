Этот день в истории: где появился первый в мире цельносварный мост?

В 1953 году 5 ноября в Киеве открыли первый в мире цельносварный мост. Уникальное на тот момент сооружение назвали в честь академика Евгения Патона, который участвовал в его создании.

Мост Патона проходит над Днепром в Киеве. Его начали строить в 1939 году. Но из-за вторжения в фашистов в 1941 году работы приостановились. В начале 1942 года нацисты возобновили строительство. Построенный ими мост получил название в честь немецкого военачальника времен Третьего Рейха генерал-фельдмаршала Вальтера фон Райхенау. Осенью 1943 года во время отступления захватчиков мост уничтожили.

В 1953 году его заново отстроили и 5 ноября того же года открыли для движения транспорта. В 2020 году конструкцию признали аварийной.

Факты о мосте Патона

При строительстве моста Патона впервые в мире все швы, включая и монтажные, выполнялись с помощью автоматической сварки.

Ширина проезжей части моста — 21 м, ширина тротуаров — по 3 м.

Для увеличения безопасности движения в 1968 году впервые в СССР на мосту Патона обустроили полужёсткое декоративно-художественное ограждение. Его выполнило предприятие из города Донецка «Ремкоммунэлектротранс».

С 1 ноября 1954 года и до 9 июня 2004 года по мосту проходила трамвайная линия.

Въезд на мост со стороны правого берега оформлен пропилеями дорического ордера, с левого — двумя колоннами высотой 20 м.

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Фото: zikua.tv