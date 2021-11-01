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Этот день в истории: когда построили мост над Ниагарским водопадом?

Этот день в истории: когда построили мост над Ниагарским водопадом?

Ровно 60 лет назад, 1 ноября 1941 года, над Ниагарским водопадом открыли мост. Его стали называть Радужный мост.

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Своё название сооружение получило из-за радуги, которую можно постоянно наблюдать в дневное время над водопадом.

Когда построили первый мост над Ниагарским водопадом?

В 19 веке начал развиваться международный туризм. Ниагарский водопад стал местом паломничества многочисленных туристов из разных стран. Однако для удобства передвижения требовалась переправа через реку Ниагару. И в 1848 году был построен сначала пешеходный, а затем и Ниагарский подвесной мост архитектора Чарльза Эллета. В 1855 конструкцию заменили подвесным мостом архитектора немецкого происхождения Джона Роблинга.

В 1886 году каменно-деревянный мост Роблинга заменили металлическим мостом Лефферта Бака. Этот мост до сих пор используется для железнодорожной переправы через реку.

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Фото: tock.adobe.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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