Главного режиссера Одесской оперы избили «титушки»

Об этом рассказал сам пострадавший на своей странице в Facebook.

Режиссер уверен, что на его жизнь покушались ранее выследившие его «титушки», и нападение носило заказной характер.

«Били в лицо и голову, был острый предмет, так как над глазом резаная рана, – пишет Лавренчук.

Он также сообщил, что в результате ему пришлось делать операцию. По факту нападения открыто уголовное производство.

Лавренчук связывает произошедшее с ним со своей профессиональной деятельностью, так как еще в конце прошлого года ему звонили с угрозами неизвестные и требовали «валить из театра, чтобы быть целым».

Отметим, что нападение на режиссера было совершено 8 декабря 2020 года, спустя несколько дней после разговора Лавренчука с директором Одесской оперы Надеждой Бабич, в ходе которого он подтвердил свое намерение принять участие в конкурсе на должность худрука театра.

«Мне стало известно, что к солистам Одесской оперы обращались представители дирекции и работники, приближенные к руководству театра с требованиями подписывать клевету на меня о моей нетрудоспособности, отсутствии таланта и тому подобном. Почти все артисты отказались это делать… Материалы переданы в прокуратуру, но частные данные скрыты, так что мои коллеги-артисты могут быть спокойными, репрессий в их сторону не будет», – добавил Лавренчук.

По его словам, 10 февраля этого года он получил официальное письмо от директора театра о непродлении с ним как с главным режиссером контракта с 15 марта 2021 года.

«Никого не обвиняю. Выводы делайте сами», – резюмировал режиссер.

На мене було скоєно напад. Замах на життя. Замовлення. Порушено кримінальну справу. Били в обличчя та голову, був… Опубликовано Eugene Lavrenchuk Понедельник, 1 марта 2021 г.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что Одесский оперный театр отменил гастроли в Молдову, где должен был участвовать в международном музыкальном фестивале, из-за введения в этой стране новых правил карантина.

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Фото: Facebook-страница Евгения Лавренчука