Управление СБУ в Одесской области заявило, что сухогруз был задержан во внутренних водах Украины во время спецоперации СБУ и Госпогранслужбы. Судно транспортировало пшеницу, похищенную на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Для маскировки своего назначения оно ходило под чужим флагом.

Следствием установлено, что в конце 2024 года судно вывезло из порта Севастополя около 5 тысяч тонн зерна. В апреле 2025 года оно было загружено в одном из портов Молдовы и направлялось через украинские территориальные воды. Задержание произошло во время прохождения судном реки Дунай.

Во время обыска на борту были найдены документы, навигационное оборудование и другие доказательства, подтверждающие участие судна в незаконной перевозке украинской агропродукции. Сухогруз был арестован, экипаж — задержан. Продолжаются следственные действия.

По информации Офиса Генерального прокурора, ранее на это судно уже накладывали арест за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. Расследование проводится по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что операцию проводили сотрудники СБУ в АР Крым и Одесской области совместно с подразделениями морской охраны ГПСУ и Военно-морскими силами ВСУ. Процессуальное руководство обеспечивала прокуратура АР Крым и Севастополя.

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