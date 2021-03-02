Нападение на режиссера в Одессе: в Оперном театре прокомментировали ситуацию

Одесский национальный академический театр оперы и балета прокомментировал ситуацию с хулиганским нападением на главного режиссера театра Евгения Лавренчука и его избиением двумя неизвестными в декабре 2020 года.

Об этом сказано в официальном письме театра, текстом которого располагает «Одесская жизнь».

Напомним, несмотря на то, что нападение на Лавренчука было совершено три месяца назад, он сообщил об этом 1 марта, после того, как убедился в том, что Одесская опера не намерена продлевать с ним контракт как с главным режиссером с 15 марта 2021 года, о чем он проинформировал накануне на своей странице в Facebook.

При этом в театре не связывают нападение на Лавренчука с его профессиональной деятельностью.

Как сказано в письме Одесской оперы, за три года пребывания в должности главного режиссера Лавренчук поставил только один спектакль – La Traviata, и тот «не закончил должным образом». Кроме того, сообщается, что у Лавренчука часто были конфликты со многими опытными исполнителями из-за его «несдержанности в поведении» и что он якобы часто оскорблял артистов и техперсонал с применением ненормативной лексики.

«Артисты театра и работники технических служб обращались к руководству театра с жалобами и требованиями защитить их от грубости и оскорблений Лавренчука. Эти обращения Лавренчук искажает в своих сообщениях в интернете как сбор подписей против него», – говорится в письме.

Также в театре отмечают, что режиссер появлялся на работе «время от времени», занимаясь в основном «собственным пиаром, создавая вокруг себя ажиотаж, напоминая о том, что он является учеником Романа Виктюка».

По информации руководства, Лавренчук дважды подавал заявление о непродлении с ним контракта, что якобы и привело к решению не заключать с ним новый контракт.

«Впрочем, Лавренчуку было предложено заключить с театром соглашение о постановке оперы С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», но он от предложения отказался», – говорится в тексте письма.

Также сообщается, что Лавренчук создал Благотворительный фонд Одесской национальной оперы, от имени которого подал заявку и получил от Украинского Культурного Фонда гранты на сумму более 700 тысяч гривен для реализации проекта «Украинский инклюзивный хор и оркестр», который в итоге не осуществил. А Украинский Культурный Фонд обратился в Хозяйственный суд Одесской области с иском о возврате денежных средств, за которые не отчитался режиссер.

Помимо этого, руководство театра сообщает, что Лавренчук и ранее был избит: это случилось еще в июле 2020 года. Тогда он получил перелом переносицы и обратился к директору театра Надежде Бабич, которая нашла возможность оплатить его лечение на сумму 28,5 тысяч гривен.

Кроме того, отмечается, что Лавренчук якобы просил театральное руководство разрешить въезд такси на территорию производственного комбината, где ему выделили квартиру, поскольку «почему-то побаивался выходить на улицу».

«На основании изложенного, считаем, что сообщения Лавренчука является сплошной ложью и попыткой опорочить имя и репутацию Одесского национального академического театра оперы и балета и его руководителя Бабич Надежды Матвеевны», – резюмируют в театре.

Как сообщалось ранее, в Одессе двое неизвестных избили главного режиссера Оперного театра Евгения Лавренчука.

Сам режиссер уверен, что на его жизнь покушались ранее выследившие его «титушки», и нападение носило заказной характер. Лавренчук связывает произошедшее с ним со своей профессиональной деятельностью, так как ранее ему не раз поступали звонки с угрозами и требованием «валить из театра».