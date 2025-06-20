Ключевые моменты:

Задержаны трое членов итальянской мафии «Ндрангета» — граждан Албании, Румынии и Украины;

Они наладили транзит кокаина из Эквадора через Украину в Европу. Наркотики маскировали под груз бананов в рефконтейнерах;

Осужденным назначено 11 лет заключения с конфискацией имущества.

Итальянская мафия возила кокаин в Европу через Одессу

В Одессе поставили точку в международном уголовном деле: трое членов опасной мафиозной сети «Ндрангета» признаны виновными в масштабном наркотрафике. Их суд признал виновными в контрабанде и хранении наркотиков в крупных размерах, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемые — трое мужчин, которые имели албанское, румынское и украинское гражданство — организовали незаконную транспортировку кокаина из Эквадора в страны ЕС. Для доставки использовали портовую инфраструктуру Одесской области, в частности контейнерный терминал, где «товар» маскировали под партии бананов.

В августе 2021 года украинские правоохранители провели молниеносную спецоперацию. В одном из одесских портов нашли 100 брикетов кокаина, спрятанных в технологических полостях двух рефрижераторных контейнеров. Общий вес изъятого — 80 килограммов.

«Это была скоординированная операция, которая стала возможной благодаря сотрудничеству украинских и европейских правоохранителей», — прокомментировал представитель прокуратуры.

Один из участников группировки был задержан сразу после попытки забрать часть груза. Других — взяли на территории промрынка, куда они прибыли для организации дальнейшей транспортировки наркотиков за границу.

Всех троих задержали еще в 2021 году, и все время до оглашения приговора они провели под стражей. Суд назначил им наказание — 11 лет лишения свободы и конфискацию всего принадлежащего им имущества.

Спецоперацию проводили СБУ и Нацполиция под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры. Стоит отметить, что члены этой же группировки находятся под следствием в нескольких странах ЕС — из-за дел, связанных с наркоторговлей и похищениями.

«Украина доказала, что способна бороться не только с внутренней преступностью, но и с транснациональными мафиями», — подчеркнул представитель СБУ.

Справка ОЖ

Ндра́нгета — крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии — одной из беднейших провинций Италии. Хотя она не так известна, как сицилийская Коза ностра и неаполитанская Каморра, она является одной из самых могущественных преступных организаций в мире. Исследовательский институт Eurispes оценивает ее доходы за 2007 год в 47 млрд евро. По мнению экспертов, группировка ввозит в Европу большую часть кокаина.

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