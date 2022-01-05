ФРАНЦИЯ ВЫБЕРЕТ ПРЕЗИДЕНТА. Срок полномочий Эммануэля Макрона завершается 13 мая 2022 года. Действующий президент будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Шансы высоки: рейтинг Макрона составляет 42%. Конкуренцию в политической гонке ему составит Марин Ле Пен. На прошлых выборах она прошла во второй тур, но значительно уступила Макрону — 66% против 33%.



БОЛЬШИЕ ВЫБОРЫ В СЕРБИИ. Парламентские выборы в Сербии состоятся 3 апреля вместе с президентскими. Президент страны Александр Вучич заявил, что в последний раз ведет Сербскую прогрессивную партию на выборы. По словам политологов, ситуация в стране может вылиться в гражданское противостояние, а после него к власти могут прийти прозападные политики.



ГОЛОСОВАНИЕ В США. В ноябре в США состоятся выборы в Конгресс, состоящий из верхней палаты — Сената, и нижней — Палаты представителей. Сейчас в Сенате большинство принадлежит республиканцам, а в Палате представителей — демократам, но перевес в обоих случаях небольшой. По прогнозам CNN, 26 мест из 34 с высокой вероятностью останутся за теми же партиями.



ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ВЕНГРИИ. Шесть оппозиционных партий Венгрии выдвинули единого кандидата на парламентских выборах. Беспартийный консерватор Петер Марки-Зай станет главным соперником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который известен как пророссийский политик. Согласно опросам общественного мнения, возглавляемая Орбаном партия «Фидес» уже потеряла свое преимущество и имеет равные с оппозицией шансы на победу.



БЕЛАРУСЬ. В феврале в Беларуси может пройти референдум об изменениях в Конституцию. Поправки включают в себя изменения в полномочиях основных ветвей власти, в их распределении и перераспределении, касаются системы выборов в целом, введения единого дня голосования, административно-территориального деления.



Кроме того, в 2022-м выборы пройдут в Италии — президентские, в Ливане — парламентские.