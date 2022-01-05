2022: самые ожидаемые события года – политика, ковид, наука, культура, спорт
ТЕКСТ: Татьяна СЯРОВА • ФОТО: из открытых источников
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Вот мы и попрощались со сложным 2021 годом. Наступил 2022-й. Мы не знаем, каким он будет, но можем быть уверены: нас ждут множество заметных событий в эти 12 месяцев. Хотя и сложностей не избежать. Мировая экономика продолжает страдать от последствий пандемии, да и сам ковид еще не побежден. Обостряется противостояние между США и Китаем. Европу ждет бурный политический год, а Россия наращивает агрессию вокруг Украины.
Конец пандемии?
Многие ждали от 2021-го конца эпохи ковида. Этого не произошло, но оттого завершения пандемии мы не стали ждать меньше. И в 2022-м есть надежда на решение этого вопроса. Всемирная организация здравоохранения предупредила о стремительном распространении штамма коронавируса «Омикрон», но при этом считает, что COVID-19 скоро будет побежден.
— Пандемия SARS-CoV-2, который уже унес жизни более пяти миллионов человек во всем мире, должна завершиться уже в следующем, 2022 году, — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Центр экономики здравоохранения прогнозирует, что Украина войдет в 2022 год с меньшим уровнем COVID-заболеваемости, чем это было на стыке 2020-2021 годов. Однако угроза повторного всплеска по-прежнему достаточно высока, и он может начаться уже в январе.
Досрочные парламентские и отставка президента?
Уже сейчас для достижения «нужного» результата голосования монобольшинству в Верховной Раде все чаще нужна поддержка депутатских групп «Довіра» и «За майбутнє». Потому «Слугам» нужно или формировать новую коалицию, а значит, делиться властью, или идти на досрочные парламентские выборы осенью 2022 года. О такой вероятности говорит тот факт, что партия власти заявила о высокой вероятности возвращения к смешанной избирательной системе.
А еще, считают эксперты, в Украине есть довольно высокая вероятность отставки президента в 2022-м. При сильнейшем падении рейтинга президента и росте противостояния с олигархическими группами вполне могут сформироваться обстоятельства, в которых появится новый альтернативный лидер или политическая сила, которой будет доверять все больше граждан. И чтобы не дестабилизировать ситуацию, может состояться мирная передача власти в рамках добровольной отставки действующего президента.
Политические пертурбации
В 2022 году ожидается ряд важных политических событий в разных странах мира, которые в конечном итоге могут повлиять и на нашу страну.
ФРАНЦИЯ ВЫБЕРЕТ ПРЕЗИДЕНТА. Срок полномочий Эммануэля Макрона завершается 13 мая 2022 года. Действующий президент будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Шансы высоки: рейтинг Макрона составляет 42%. Конкуренцию в политической гонке ему составит Марин Ле Пен. На прошлых выборах она прошла во второй тур, но значительно уступила Макрону — 66% против 33%.
БОЛЬШИЕ ВЫБОРЫ В СЕРБИИ. Парламентские выборы в Сербии состоятся 3 апреля вместе с президентскими. Президент страны Александр Вучич заявил, что в последний раз ведет Сербскую прогрессивную партию на выборы. По словам политологов, ситуация в стране может вылиться в гражданское противостояние, а после него к власти могут прийти прозападные политики.
ГОЛОСОВАНИЕ В США. В ноябре в США состоятся выборы в Конгресс, состоящий из верхней палаты — Сената, и нижней — Палаты представителей. Сейчас в Сенате большинство принадлежит республиканцам, а в Палате представителей — демократам, но перевес в обоих случаях небольшой. По прогнозам CNN, 26 мест из 34 с высокой вероятностью останутся за теми же партиями.
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ВЕНГРИИ. Шесть оппозиционных партий Венгрии выдвинули единого кандидата на парламентских выборах. Беспартийный консерватор Петер Марки-Зай станет главным соперником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который известен как пророссийский политик. Согласно опросам общественного мнения, возглавляемая Орбаном партия «Фидес» уже потеряла свое преимущество и имеет равные с оппозицией шансы на победу.
БЕЛАРУСЬ. В феврале в Беларуси может пройти референдум об изменениях в Конституцию. Поправки включают в себя изменения в полномочиях основных ветвей власти, в их распределении и перераспределении, касаются системы выборов в целом, введения единого дня голосования, административно-территориального деления.
Кроме того, в 2022-м выборы пройдут в Италии — президентские, в Ливане — парламентские.
Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе встречали Новый год и Рождество в экстремальных условиях.
Бойкот Олимпиады
В начале года начнется одно из главных спортивных событий года — XXIV зимние Олимпийские игры. Они пройдут в столице Китая — городе Пекине — с 4 по 20 февраля 2022 года. А с 4 по 13 марта — XXXIII зимние Паралимпийские игры.
Впервые в истории зимние Олимпийские игры примет город, в котором уже проходили летние Игры.
Официальным талисманом соревнований стала панда по имени Бин Дуньдунь, одетая в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Яркие разноцветные кольца, расположенные вокруг мордочки панды, символизируют обустроенные по новейшим технологиям ледовые и снежные арены Пекина, а сердечко на левой лапе — гостеприимность Китая.
При этом Олимпиаду еще до официального старта окружил шлейф скандалов. В частности, ряд государств уже заявили о «дипломатическом бойкоте» пекинских Игр. Это означает, что в Китай не поедут официальные представители этих стран. Запрета для спортсменов не предусмотрено.
Причиной бойкота названы нарушения прав человека в провинции Синцзянь, населенной уйгурами. По состоянию на конец декабря 2021 года, дипломатический бойкот Игр объявили: Австралия, Великобритания, Канада, Литва, Новая Зеландия, Япония, Эстония, Австрия, Бельгия, США.
Мундиаль в арабском мире
В Катаре состоится 22-й чемпионат мира по футболу. Арабский мир впервые примет мундиаль.
Правительство Катара подошло к организации турнира основательно, потратив более 200 миллиардов долларов. Катар строит целый город — Лусаил, в котором пройдет финальный матч Чемпионата.
Кроме того, этот турнир интересен еще двумя фактами: он пройдет не летом, как обычно, а в ноябре-декабре (когда спадет сильная жара), и это будет последний кубок мира, который разыграют 32 команды. В 2026 году на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде участников будет уже 48.
Сейчас обладатель чемпионского титула — Франция, она же основной фаворит предстоящего турнира. Аналитики считают, что впервые за долгие годы в число наиболее сильных претендентов на кубок вернулась Бразилия.
Запуск «Психеи»
Летом НАСА отправит дорогостоящий аппарат с особыми двигателями к железному астероиду Психея. Одноименный космолет полетит с помощью эффекта Холла — это разновидность электростатических ракетных движков с мощнейшей тягой. Возле астероида станция выйдет на орбиту и начнет исследование объекта.
Интерес к астероиду обусловлен предположениями, что он представляет из себя металлическое ядро несформировавшейся планеты. Так ученые смогут лучше понять природу подобных космических объектов и выяснят перспективность добычи космических ресурсов.
Большой андронный коллайдер. Часть вторая.
На 2022 год запланирован запуск второго Большого андронного коллайдера. Хотя технически это не второй аппарат, а аналогичный ускоритель, созданный немецким Институтом ядерной физики. Его построили возле города Дармштадта за миллиард евро. Ученые надеются продолжить изучение так называемой «частицы Бога» — бозона Хиггса, найденного в ходе испытаний первого коллайдера.
«Евровидение-2022»
В этом году пройдет 66-й конкурс песни «Евровидение». В этот раз песенный турнир состоится в городе Турине (Италия), так как в 2021-м в конкурсе в Роттердаме (Нидерланды) победил Mneskin. До этого Италия принимала у себя «Евровидение» в 1965 и 1991 годах.
Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. В конкурсе будет участвовать 41 страна.
В Украине с 14 декабря 2021 года по 24 января 2022 года длится первый этап отбора на «Евровидение», а финал пройдет уже в феврале. Победителя нацотбора определят во время прямого эфира голосованием жюри и зрителей.
Юбилейные даты 2022 года
- 01.01.22 — 20 лет, как в оборот была запущена европейская валюта евро
- 01.01.22 — 130 лет Джону Рональду Толкиену, создателю трилогии «Властелин Колец»
- 07.02.22 — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса
- 31.03.22 — 140 лет детскому писателю Корнею Чуковскому
- 10.04.22 — 85 лет Белле Ахмадулиной
- 31.05.22 — 130 лет Константину Паустовскому
- 21.06.22 — 60 лет легендарному солисту группы «Кино» Виктору Цою
- 24.07.22 — 220 лет со дня рождения писателя Александра Дюма
- 15.08.22 — 75 лет независимости Индии
- 07.09.22 — 200 лет независимости Бразилии
- 26.09.22 — 130 лет Марине Цветаевой
- 27.10.22 — 240 лет композитору Никколо Паганини
- 22.11.22 — 60 лет писателю Виктору Пелевину
- 30.12.22 — 100 лет со дня подписания договора о создании СССР
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