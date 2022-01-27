Отопление в Одессе: почему мы столько платим за тепло?

Новый год в Одессе уже традиционно начинается с коммунальных катаклизмов. На этот раз ошеломительным ударом для немалой части горожан стали платежи за отопление, начисленные за декабрь.

Плата за теплоснабжение (тарифы на тепло) — и так достаточно солидная — взлетела в четыре-пять раз. Почему так произошло и есть ли выход из сложившейся ситуации, разбиралась «Одесская жизнь».

«Предынфарктные» платежки

Астрономические платежки по большей части пришли к жителям центра Одессы, поселка судостроителей, Молдаванки — в районы, где сохранился старый жилой фонд.

Пенсионерка Лидия Андреевна живет на улице Палубной. За отопление в декабре квартиры площадью 36 квадратных метров получила платежку почти на 4000 гривен — по 110 гривен за квадрат.

— Чуть инфаркт не хватил, — делится пенсионерка. — Пенсия у меня вдвое меньше — 2100 гривен. Субсидии не получаю, потому что сын прописан. А проживает он отдельно. Собираюсь в горсовет пойти, попытаться городскую помощь получить. Хотя и не особенно надеюсь, что из этого что-то выйдет — сын-то тоже вроде как на этой площади живет.

Почему так подорожало тепло?

«Космическое» увеличение платежей коснулось домов с централизованным отоплением, не оборудованных теплосчетчиками, — в основном, двух- и трехэтажных зданий.

Причина — новая методика начисления оплаты за теплоснабжение, прописанная в законе №6010, внесшем изменения в законы «О жилищно-коммунальных услугах» и «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Минрегион решил, что для домов без счетчиков общий объем использованной теплоэнергии нужно рассчитывать по максимальной тепловой нагрузке на все здание с учетом количества часов ее предоставления и среднемесячной температуры воздуха. Предполагается, что старые квартиры с высокими потолками тепла потребляют больше. Потому и платить надо больше. И если теплосчетчик не установлен, квитанции будут астрономическими

Закон вступил в силу 1 мая 2021 года и начал действовать в нынешнем отопительном сезоне. Вот только одесские коммунальщики сообщили об изменениях лишь в октябре. По словам директора коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анны Поздняковой, узлы учета тепла в многоквартирных домах устанавливали много лет. Правда, приоритет отдавали густонаселенным высоткам. Дома с небольшим количеством квартир теплосчетчиками оснащали по остаточному принципу. Так что сегодня без узлов учета в Одессе осталось порядка 1000 зданий.

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За «обогрев улиц» заплатят одесситы

Полной неожиданностью платежка за декабрь стала и для жителя Адмиральского проспекта пенсионера по инвалидности Владимира Георгиевича. За отопление квартиры площадью 48,8 квадратного метра ему насчитали более 4500 гривен — по 92,50 за квадрат.

— Управляющая контора ни о чем не предупреждала, — рассказал пенсионер. — Хоть бы объявление на двери подъезда повесили. Конечно, мягко говоря, был в шоке. А потом начал анализировать, откуда взялись такие цены. Оказалось — все очень просто. На дома, не снабженные счетчиками тепла, можно списывать потери, которые идут по всей тепломагистрали. Что на Судостроительной, что на Красно­слободской — голые трубы отопления. Тепло уходит в атмосферу, кое-где вообще фонтаны перегретого пара бьют. А у нас люк теплоснабжения и вовсе камушком прикрыт. И при минусовой температуре пар оттуда прет — что гай шумит.

Счетчик обещают к окончанию холодов

Владимир Георгиевич не понимает, почему счетчик должен ставить за свой счет. Ведь и «Одессаэнерго», и «Одессагаз» оборудовали квартиры узлами учета за собственные средства. Чем «Теплоснабжение» отличается?

— Установить счетчик стоит порядка 40000 гривен. А у нас в доме пользуются центральным отоплением всего четыре квартиры, — поделился пенсионер. — Еще у четырех — установлено автономное горячее водоснабжение (АГВ). По идее, на счетчик скинуться должны все квартиры. Но установившие АГВ этого делать не будут. И их можно понять. Хотя отопление коридора их тоже касается.

Несколько лет назад он обращался в ТГО с просьбой отключить квартиру от центрального отопления. Хотел АГВ поставить. И получил ответ — только в том случае, если отключатся три оставшиеся квартиры. А они отказались.

— Сейчас на наши четыре квартиры счетчик никто не будет ставить. В лучшем случае — как раз к окончанию отопительного сезона, — считает Владимир Георгиевич.

Разрешите АГВ!

— Мы не отказываемся платить — но цены должны быть все же приемлемыми: в ноябре при тарифе 34,16 гривни за квадратный метр заплатили 1666 гривен. Тоже немало — но подъемно. Субсидию взять не можем. Уже есть льгота сына — участника АТО. Взрослые дети живут отдельно. Какое отношение мы имеем к их зарплатам? Им свою коммуналку оплачивать надо. Так что, единственный выход, какой я вижу, — платить столько, сколько могу. Никакой кредит брать не собираюсь. А вообще все это приведет к тому, что люди в очередной раз выйдут дороги перекрывать, — убежден пенсионер. — Ну почему не сообщили о новой цене на тепло летом? До отопительного сезона могли бы найти какие-то варианты. А нас поставили перед фактом в середине зимы. Сейчас же лучшее решение проблемы — просто разрешить людям отключаться от центрального отопления и ставить АГВ. Цены на газ, конечно, тоже немалые. Но АГВ можно регулировать в достаточно большом диапазоне.

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Пишите письма и оформляйте субсидии

— Я слышала множество жалоб по поводу новых платежек, и, по-человечески, такая реакция людей понятна, — говорит Анна Позднякова. — Но, подчеркиваю, тариф для всех бытовых потребителей одинаковый — 1813 гривен за гигакалорию. Он остался на том же уровне, который был установлен в 2020 году. Проблема же возникла не сегодня. Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» был принят еще в 2017 году. И все эти годы об этом говорилось неоднократно.

Решить проблемную ситуацию, считает директор ТГО, можно только одним путем — установить теплосчетчики там, где их до сих пор нет.

Для этого нужно написать на почту КП «Теплоснабжение города Одессы» — office@teplo.od.ua для получения технических условий на установку. За последнюю неделю по этому поводу в ТГО обратились жители около 30 домов.

К тому же Позднякова советует одесситам оформлять жилищные субсидии. Еще один вариант решения проблемы — выделение на установку теплосчетчиков средств из городского бюджета.

— Мы обратились в Одесский городской совет с такой просьбой, и надеемся, что на ближайшей сессии 9 февраля депутатский корпус поддержит нашу инициативу, — полагает директор ТГО. — Тогда мы сможем начать процедуру закупок таких приборов учета и работы по их установке. На эти цели город обещает дать 40 миллионов гривен.

Оплатить невозможно, отказаться нельзя

Неподъемные платежки за тепло, неожиданно свалившиеся на одесситов, вызвали поток заявлений в Единый центр обращения граждан города Одессы. Обращения оригинальностью не отличаются.

Прошу предоставить детальный расчет тарифа за отопление за декабрь 2021 года за метр квадратный. Месяц назад при общении с сотрудниками абонотдела был озвучен тариф 34 гривни за метр квадратный. За декабрь получается 57 гривен. Такие суммы оплачивать не могу. Буду вынуждена отказаться».

В связи с получением платежки на отопление и пребывая в невероятном изумлении от нового тарифа, установленного на наш дом в размере 110 гривен за квадратный метр, прошу предоставить обоснование установки именно такого тарифа и сделать перерасчет, так как о его изменении не было сообщено».

Перерасчет, судя по информации Анны Поздняковой, делать никто не будет. А отказаться от услуги централизованного отопления в индивидуальном порядке с 2019 года, согласно законодательству, невозможно.

Что же остается одесситам? Копить долги со всеми вытекающими последствиями?

Кабмин нас услышит?

Сегодня жалобы на непосильные платежи за отопление массово поступают депутатам городского совета.

Так, по словам Петра Обухова, сейчас готовится обращение в Минрегион и Кабмин с требованием изменить несправедливую формулу расчета за тепло.

Одесситам же, получившим «космические» платежки, депутат опять-таки советует обратиться за субсидией — если, конечно, они имеют на это право. Гражданам с небольшим доходом, желающим установить счетчик, можно обратиться в приемную депутата для получения материальной помощи от горсовета.

— В отдельных случаях мы можем помогать людям, но глобально эта проблема создана нынешней центральной властью, — убежден Петр Обухов. — И у нас почти нет инструментов, чтобы как-то ее исправить. Но мы будем продолжать их искать.

Вместе с тем очередная сессия горсовета, вполне вероятно, начнется с многолюдных пикетов митингующих одесситов.

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