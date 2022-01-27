Под Одессой испытывают новые украинские вооружения и технику

В Одесской области вблизи с. Тузлы Белгород-Днестровского района испытывают опытные образцы вооружения.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

Боевую стрельбу проводят на полигоне «Алибей». Испытания продлятся почти три недели. Их начали с 25.01.2022, планируют закончить 12.02.2022 года.

На период проведения учений ограничили доступ к морской косе от Лебедевки и прилегающей к полигону части Черного моря.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одесской области успешно прошли испытания нового ракетного комплекса украинской разработки. Речь в новости шла о комплексе крылатых ракет “Нептун” для поражения морских и береговых целей.

Также в Одесской области проходили испытательные запуски из ракетных комплексов «Ольха-Р» и «Ольха-М. Это новые украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) с новым корректируемым боеприпасом.

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Фото Белгород-Днестровской районной государственной администрации