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Полиция задержала нацгвардейца из Одесской области, застрелившего 5 человек

Полиция задержала нацгвардейца из Одесской области, застрелившего 5 человек

Артем Рябчук, военнослужащий нацгвардии, устроивший массовый расстрел людей на днепровском заводе Южмаш, задержан полицией. Среди его жертв – 4 сослуживца и работница завода. Еще за жизнь 5 человек борются медики.

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О задержании стрелка сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно проделал свою работу.

— написал чиновник у себя в Facebook.

Министр добавил, что в МВД будет создана комиссия, которая определит все обстоятельства, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего.

Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые.

Уверен, что нам нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять.

— резюмировал Денис Монастырский.

Напомним, что сегодня, 27 января, в 3:40 ночи военнослужащий национальной гвардии Украины Артем Рябчук устроил массовый расстрел людей на днепровском заводе Южмаш, который охранял.

Среди жертв стрелка как его сослуживцы, так и работницы завода. Сейчас известно о 10 жертвах. 5 из них умерли. Это 4 нацгвардейца и 1 сотрудница Южмаша.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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