Умер патриарх одесской фотожурналистики Леонид Сидорский

Сегодня, 27 января 2022 года, Одесса понесла очередную невосполнимую утрату: скончался член Национального союза журналистов Украины, член Национального союза фотохудожников Украины, член Гильдии собственных корреспондентов, автор тематических фотовыставок об Одессе Леонид Сидорский.

Грустное известие сообщает на своей странице в Facebook Всемирный клуб одесситов.

Как сообщается, Леонид Семенович – маэстро художественной фотографии, более 50 лет создававший фото-летопись Одессы, автор тематических фотовыставок «Ах, Одесса!», «Одесса, которую мы любим», «Одесса во сне и наяву», «Пушкин в Одессе», «Моцарт в Одессе». Много лет был добрым другом Всемирного клуба одесситов.

Отметим, что буквально несколько дней назад, 22 января, Леонид Семенович отметил свое 80-летие. Со знаменательным юбилеем его поздравляла и «Одесская жизнь». Как оказалось, этот праздник стал для патриарха одесской фотожурналистики последним.

В планах фотохудожника был еще целый ряд выставок и электронных фотоальбомов: «Одесский дворик», «Кошка в городе». Ждет своего часа готовый материал – «Между городом и морем», «Приморский бульвар», «От Ланжерона до Люстдорфа».

Кроме того, Леонид Семенович замыслил скрупулезно поработать над жемчужиной Одессы – Оперным театром, о чем вел переговоры с дирекцией театра.

К сожалению, всем этим планам не суждено было сбыться – их оборвал коварный ковид…

Как сообщалось ранее, на прошедшей неделе в Одессе болезни ушел из жизни журналист, поэт, экономист, преподаватель ОНУ им. Мечникова, бывший депутат Одесского горсовета Михаил Борисов.

16 января скончался старейший врач-фтизиатор, писатель, коренной одессит Леонид Авербух.

А 3 января 2022 года не стало известного одесского журналиста, писателя, критика и сценариста, сотрудничавшего и с «Одесской Жизнью» Леонида Кучеренко.

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