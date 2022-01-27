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Нацгвардеец из Одесской области расстрелял в Днепре сослуживцев: сообщается о 5 погибших и 5 раненых

Нацгвардеец из Одесской области расстрелял в Днепре сослуживцев: сообщается о 5 погибших и 5 раненых

Военнослужащие охраняли завод «Южмаш». После получения оружия один из них зашел с автоматом в каруальное помещение, в котором было 22 человека и открыл огонь. Известно о 5 погибших и 5 раненых. Стрелявший сбежал, его разыскивают.

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О трагедии сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции Украины.

Стрелявшим оказался Артем Рябчук из села Броска Измаильского района Одесской области. Сам он после совершенного сбежал. Сообщается, что на нем камуфляжная форма, под которой он может прятать автомат.

Артема Рябчука разыскивают в связи с подозрением в массовом расстреле людей

В Днепре введена полицейская спецоперация: продолжаются поиски военнослужащего, устроившего стрельбу на Южмаше.

Среди погибших есть женщина, 1986 года рождения. Она была сотрудницей завода. Еще одна женщина в числе раненых.

Не место трагедии в Днепр выехало руководство Нацгвардии и МВД Украины.

Фото и видео Национальной полиции Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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