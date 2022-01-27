Где в Одессе можно спрятаться во время возможных боевых действий?

В настоящее время в Одессе насчитывается 353 защитных сооружения всех форм собственности. Помимо этого, в мэрии полагают, что в случае вероятных военных действий одесситы смогут использовать в качестве бомбоубежищ подземные переходы, паркинги и прочие сооружения.

Об этом стало известно в ходе состоявшегося накануне в одесской мэрии совещания по вопросам гражданской защиты, оснащения объектов гражданской защиты и участия местного самоуправления в формировании подразделений территориальной обороны.

По стандартам НАТО: одесские бомбоубежища хотят обследовать и переоснастить

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в ходе совещания была предоставлена информация о количестве и состоянии коммунальных бомбоубежищ, которых в Одессе 85. Предварительно, на переоснащение каждого из этих объектов понадобится от 600 тыс. до 1,5 млн грн.

Также сообщается, что мэрия уже обратилась к международным партнерам с просьбой об оказании содействия в модернизации объектов гражданской защиты и приведении их к стандартам НАТО.

Также на совещании было решено совместно с органами ГСЧС, ОСМД и одесскими предприятиями провести комиссионное обследование состояния всех городских защитных сооружений.

Узнать месторасположение одесских бомбоубежищ можно ЗДЕСЬ.

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Туннели, паркинги, подвалы: где одесситам укрываться от бомбежек?

Кроме того, в ходе совещания отмечалось, что все вышеупомянутые сооружения гражданской защиты являются специальными объектами, а для укрытия населения могут быть использованы так называемые объекты двойного назначения. К ним относятся подземные переходы, туннели, подвалы и цокольные этажи, подземные паркинги, склады и прочие.

В целом, полагают в мэрии, количества спецобъектов двойного назначения в Одессе достаточно для укрытия миллионного населения города.

Стоит отметить, что на аналогичном совещании, которое состоялось 21 января 2022 года, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о намерении обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины с вопросом о возможности переоборудования систем жизнеобеспечения в бомбоубежищах города, поскольку срок их годности давно истек.

Напомним, ранее глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий рассказал, готова ли область к вероятному военному вторжению России. В частности, он упомянул и о том, в каком состоянии находятся бомбоубежища в Одесской области.

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Фото Артема Виноградова

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