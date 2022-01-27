Власти Одессы решили отселить одесситов, чью дома мешают строительству дороги в порт

Решение об отселении местных жителей, чьи дома расположены на пути новой дороги в Одесский порт приняли 27 января члены одесского горисполкома. Также они обратятся к проетировщикам дороги с просьбой соединить новую дорогу с Объездной двухуровневой эстакадой. Сейчас там предусмотрена развязка в одном уровне.

Построить двухуровневую эстакаду на стыке двух дорог предложил мэр Одессы Геннадий Труханов. И поручил внести изменения в документацию. Такой шаг, по его мнению, позволит разгрузить дорогу и предотвратить пробки.

Необходимо принять это во внимание и пытаться внести корректировки в данный проект, если это получится. Потому что фактически это направление движения в сторону Суворовского района поворот справа возможен. Машины, которые будут выезжать из порта, теперь должны будут поворачивать вправо и разворачиваться,

– сказал мэр города.

Также члены исполкома проголосовали за отселение граждан с территории, попадающей в зону строительства, и тех, кто живет в санитарно-защитной зоне автомобильной дороги. Отселение будет произведено за средства Службы автомобильных дорог.

Списка домов, чьи жители попадут под отселение пока нет. Для этого на место отправится инспекция, которая определит эти дома.

Предварительно это касается жителей района «Лиманчик».

Недавно «Одесская Жизнь» уже сообщала о планах городских властей отселить жителей, оказавшихся «на пути» строительства новой дороги в морской порт Одессы.

Напомним, новая шестиполосная дорога протяженностью 5,3 км соединит территорию Одесского морского торгового порта и трассу М-28 Одесса – Южный. Она должна стать альтернативой существующему пути по городским улицам.

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