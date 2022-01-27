Пожар в центре Одессы: на Дерибасовской тушат дом-памятник архитектуры (видео)

Сегодня вечером, 27 января 2022 года, в центре Одессы, случился пожар в жилом доме на углу улиц Дерибасовской, 17 и Екатерининской, 1Б.

Как сообщают очевидцы происшествия, на месте работают спасатели. Также замечена скорая. Из-под кровли здания валит густой дым.

О жертвах и пострадавших на данный момент ничего не известно – официальная информация от ГСЧС пока отсутствует.

Дом, в котором произошло ЧП, является памятником архитектуры, известном как дом Калафати. Верхние этажи дома занимают жилые квартиры, а на первом этаже расположены ресторан грузинской кухни и несколько магазинов.

Фото УСИ, видео Думской