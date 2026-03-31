Ключевые моменты:

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и поддержал департамент культуры

Речь идет о двух памятниках на Французском бульваре, 10

Суд подтвердил обязательность соблюдения законодательства в сфере охраны наследия

Суд защитил культурное наследие на Французском бульваре

Пятый апелляционный административный суд принял решение в пользу Департамента культуры Одесской областной государственной администрации в деле о защите объектов культурного наследия по адресу Французский бульвар, 10. Речь идет о двух объектах культурного наследия местного значения:

здание пивоваренного завода начала XX века,

склады удельного ведомства, построенные в 1895 году.

Ранее окружной суд встал на сторону ООО «КАПЛОР-7», что развязывало руки застройщику, но новое решение ставит точку в этом споре.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, в апелляции дело пересмотрели и вынесли новое решение — в пользу областного департамента. С момента оглашения оно вступило в законную силу.

Суд подтвердил: статус памятника архитектуры — это не формальность, которую можно обойти. Владелец обязан выполнять все требования законодательства по охране культурного наследия, особенно сейчас, когда здания и так пострадали от вражеских атак.

Что теперь будет со зданиями на Французском бульваре?

Это решение создает важный прецедент для всей Одесской области. Теперь застройщик не сможет проводить на объекте никаких «тайных» демонтажных работ под видом расчистки завалов. Любое вмешательство должно быть обосновано научно-проектной документацией.

Департамент культуры получил законное право требовать от собственника:

Обеспечения физической охраны памятников.

Проведения профессиональной экспертизы повреждений.

Выполнение владельцем требований законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Любое дальнейшее игнорирование этих требований со стороны «КАПЛОР-7» станет прямым нарушением решения апелляционного суда, что влечет за собой уже уголовную ответственность.

Напомним, в Одессе разгорелся скандал из-за демонтажа исторического здания на Французском бульваре. Работы начались во время воздушной тревоги, а разрешительных документов, по данным властей, у владельца не было.

Депутат горсовета Петр Обухов назвал попытку ночного демонтажа здания бывшего винзавода уголовным преступлением и заявил о намерении заставить застройщика восстановить разрушенное.