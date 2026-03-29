Ключевые моменты:

Река Кагач (Фонтанка) – природный оазис степного Буджака.

Родниковый характер: уникальный микроклимат, холодная вода в верховьях.

Историческая роль.

Угрозы: мелькание, пересыхание участков из-за климатических изменений; риск исчезновения без вмешательства.

Жемчужина Буджака под угрозой

Река Кагач – настоящая жемчужина степного Буджака — естественный оазис, вокруг которого вырос современный город Татарбунары. Жители преимущественно называют ее Фонтанкой, отражающей ее родниковую природу и ключевую роль в жизни засушливой степи.

В общей сложности, длина Кагача достигает примерно 30 км, из которых 8 км протекают непосредственно через Татарбунары, формируя его природный и исторический ландшафт. К слову, в степной зоне Северного Причерноморья вода всегда была самым ценным ресурсом и долина этой реки стала зеленой полосой, где тысячелетиями селились люди, животные и растения.

Добавим, что родниковый характер водоема создает уникальный микроклимат: в верховьях он напоминает горный поток с холодной прозрачной водой, быстрым течением и характерным гомоном среди камней.

Правда, сегодня суммарный дебит источников превышает 10 л/с, хотя раньше он достигал 20 л/с, обеспечивая стабильное питание долины и колодцев. Зимой открытая вода привлекает птиц, в частности горную трясогузку (Motacilla cinerea), являющуюся индикатором особой среды в степи.

Долина Кагача служила коридором для миграций скифов, сарматов, ногайских татар, а впоследствии — оседлым переселенцам XVIII–XIX веков.

Антропогенное воздействие

В 1970-х мелиорация выпрямила русло, осушила заплавы и распахала берега, нарушив гидрологию и уменьшив водность. Землетрясения 1981 и 1990 годов ослабили источники, высушивая колодцы на правом берегу. Ну и конечно современные угрозы: климатические изменения, эрозия от распашки, свалка и искусственные плотины, вызывающие заиление.

Именно поэтому без вмешательства отдельные участки пересыхают, угрожая потерять ключевой элемент степного ландшафта. Для Буджака исчезновение Кагача будет означать кризис, подобный судьбе других малых рек региона, особенно на фоне глобального потепления.