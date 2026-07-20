Ключевые моменты:

За неделю Россия выпустила по Одесской области около 300 ракет и ударных беспилотников.

В результате атак погибли 18 человек, еще 69 получили ранения, среди них шестеро детей.

Ежедневно в области объявляют не менее 10 воздушных тревог, противник запускает от 50 до 60 средств воздушного поражения.

В Одесской области официально работают 40 пляжных зон, оборудованных укрытиями и соответствующих требованиям безопасности.

Власти призывают не посещать дикие пляжи и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку ракеты и беспилотники чаще всего заходят со стороны моря.

Одесская область пережила одну из самых тяжелых недель

Одесская область продолжает подвергаться интенсивным комбинированным атакам со стороны России. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что за последнюю неделю российские войска применили против региона около 300 ракет и ударных беспилотников.

По его словам, только за последние семь дней в результате российских ударов погибли 18 человек, еще 69 получили ранения. Среди пострадавших — шестеро детей.

Глава ОВА отметил, что ситуация с безопасностью в регионе остается крайне сложной. В последние дни в области ежедневно объявляют не менее десяти воздушных тревог, а противник каждый день запускает по Одесской области от 50 до 60 средств воздушного поражения.

Олег Кипер подчеркнул, что решение об открытии пляжных зон принималось прежде всего для оздоровления людей, а не для развития туристического сезона. По его словам, в первую очередь речь идет о военнослужащих, ветеранах и их детях, которые из-за войны находятся под постоянным психологическим давлением.

Он сообщил, что в настоящее время в области официально функционируют 40 пляжных зон. Все они прошли соответствующие комиссионные проверки, оборудованы укрытиями и соответствуют установленным требованиям безопасности. Также Кипер призвал жителей и гостей региона не посещать дикие пляжи, поскольку они не имеют необходимой инфраструктуры для защиты во время воздушных атак.

«Дроны и ракеты в большинстве случаев заходят со стороны моря, а прибрежная полоса становится первой линией, где работают силы противовоздушной обороны. Именно поэтому чрезвычайно важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие после их объявления», — подчеркнул Олег Кипер.

Напомним, что в Затоке официально запрещено купаться — пляжи остаются закрытыми. При этом гостиницы и базы отдыха продолжают работать и принимать туристов. Купание в море осуществляется исключительно на собственный риск. Кроме того, укрытий на курорте немного, поэтому большинство гостиниц используют альтернативные защитные сооружения или первые этажи зданий.