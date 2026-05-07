весна

Ключевые моменты:

  • В Одессе прогнозируют переменную облачность и температуру до 17°С;
  • Осадков не ожидается, но усилится юго-восточный ветер;
  • В районах области ночью и утром местами туман.

Погода в Одессе 8 мая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу в Одессе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9–11°С, днем — 15–17°С.

Температура морской воды у побережья Одессы останется прохладной — 11–12°С.

Прогноз погоды по Одесской области

В Одесской области также сохранится облачная погода с прояснениями без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха по области ночью составит 6–11°С, днем — 20–25°С. В прибрежных районах будет прохладнее — 15–17°С.

Синоптики предупреждают водителей: на автодорогах области ночью и утром местами возможен туман. Видимость может снижаться до 200–500 метров, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными.

Фото: Анжела Королевич 

