Погода в Одессе 8 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу в Одессе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9–11°С, днем — 15–17°С.
Температура морской воды у побережья Одессы останется прохладной — 11–12°С.
Прогноз погоды по Одесской области
В Одесской области также сохранится облачная погода с прояснениями без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.
Температура воздуха по области ночью составит 6–11°С, днем — 20–25°С. В прибрежных районах будет прохладнее — 15–17°С.
Синоптики предупреждают водителей: на автодорогах области ночью и утром местами возможен туман. Видимость может снижаться до 200–500 метров, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными.
Фото: Анжела Королевич