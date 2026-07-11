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Подольская громада сообщила о смерти защитника Александра Ерофейчева.

Военнослужащий умер 5 июля в больнице Харькова.

Многие годы он служил сапером и занимался разминированием.

Побратимы знали его как доброго, энергичного, справедливого и чрезвычайно отзывчивого человека.

Подольская городская громада сообщила о смерти защитника Украины Александра Анатольевича Ерофейчева. Военнослужащий скончался 5 июля 2026 года в больнице Харькова.

Александр Ерофейчев родился 31 августа 1973 года. Значительную часть своей жизни он посвятил военной службе. Еще в 1995 году принимал участие в очистке территорий от взрывоопасных предметов, а затем многие годы служил сапером, занимаясь одной из самых опасных военных специальностей – разминированием.

«Благодаря высокому профессионализму, решимости и беспрекословной преданности делу Александр Анатольевич пользовался заслуженным авторитетом среди военнослужащих. Он всегда был примером дисциплинированности, мужества и стойкости. Побратимы знали его как доброго, энергичного, справедливого и чрезвычайно отзывчивого человека. Он никогда не отказывал в помощи, поддерживал словом и делом как подчиненный личный состав, так и каждого, кто обращался к нему. Его человечность, порядочность и искренность навсегда останутся в памяти всех, кто имел честь служить рядом с ним», – отмечают в Подольской громаде.

Подольская городская громада выразила искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам Александра Ерофейчева.

Дату прощания с военнослужащим в громаде не уточнили.

Светлая память защитнику Украины!

Ранее сообщалось о гибели на фронте стрелка-снайпера из Одесской области Николая Турченко.