Ключевые моменты:
- 27 января в Одесской области будут действовать графики отключений света.
- В Одессе продолжаются аварийные отключения.
- В зависимости от ситуации в энергосистема ситуация может измениться.
Отключения света 27 января
По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», графики для Одесской области на завтрашний день следующие:
В то же время если «Укрэнерго» сменит команды – графики могут отменить или изменить. Поэтому потребителей просят проверять их в течение дня, особенно перед важными делами.
Напоминаем, графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.
В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику. Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
