Ключевые моменты:

22 января 2026 года в Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Отключения применяются по команде «Укрэнерго».

Во время экстренных отключений графики не действуют.

Жителей Одессы и области просят максимально экономить электроэнергию.

Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы.

«Одесщина: по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», – говорится в сообщении ДТЭК.

Жителям Одессы и области, в домах которых в настояще время есть свет, настоятельно рекомендуют экономить электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.

О возможных изменениях ситуации ДТЭК обещает оперативно информировать в свое Телеграм-канале.

По данным «Укрэнерго», после ряда атак россиян на энергообъекты ситуация в энергосистеме страны остается довольно сложной, вследствие чего сегодня утром в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистем», – отмечают в компании.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться.

