Ключевые моменты:
- 22 января 2026 года в Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии.
- Отключения применяются по команде «Укрэнерго».
- Во время экстренных отключений графики не действуют.
- Жителей Одессы и области просят максимально экономить электроэнергию.
- Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы.
«Одесщина: по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», – говорится в сообщении ДТЭК.
Жителям Одессы и области, в домах которых в настояще время есть свет, настоятельно рекомендуют экономить электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.
О возможных изменениях ситуации ДТЭК обещает оперативно информировать в свое Телеграм-канале.
По данным «Укрэнерго», после ряда атак россиян на энергообъекты ситуация в энергосистеме страны остается довольно сложной, вследствие чего сегодня утром в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистем», – отмечают в компании.
В то же время ситуация в энергосистеме может измениться.
Читайте также: Немцы и американцы вложат сотни миллионов евро в гигантскую электростанцию под Одессой.