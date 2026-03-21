Расписание движения социальных маршрутов на 21 марта
Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»
- Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50.
- Отправление от ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00.
Маршрут С3 «ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная»
- Отправление от ул. Святослава Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.
- Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.
Маршрут С4 «ул. Тираспольское шоссе – ул. Дегтярная»
- Отправление от ул. Тираспольского шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.
- Отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.
Напомним, ранее обстрелы заставили Одессу отложить запуск трамваев и троллейбусов минимум на месяц
Маршрут №5 (трам.) «Аркадия – Железнодорожный вокзал»
- Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
- Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.
Маршрут №10 (трам.) «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»
- Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
- Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
Маршрут №15 (трам.) «ст. «Одесса-Товарная» (пл. Алексеевская) – пл. Тираспольская – Слободской рынок»
- Отправление от ст. «Одесса-Товарная» (пл. Алексеевская): 06:57, 08:21, 10:45, 13:09, 14:33, 15:57, 17:21, 18:45.
- Отправление от Слободского рынка: 07:39, 09:03, 11:27, 13:51, 15:15, 16:39, 18:03.
Маршрут №17 (трам.) «Куликовое поле – 14 в. В. Фонтана»
- Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.
- Отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.
Маршрут №26 (трам.) «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»
- Отправление от ул. Архитекторская: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30.
- Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15.
Маршрут №3 (тролль) «ст. Залог I – Парк Шевченко»
- Отправление от ст. Залог I: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.
- Отправление от Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.
Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»
- Отправление от Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.
- Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.
Маршрут №9 (тролль) «ул. Инглеге – ул. Ришельевская»
- Отправление от ул. Инглеи: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30.
- Отправление от ул. Ришельевской: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30.
Маршрут №12 (тролль) «ул. Архитекторская – ул. Святослава Рихтера»
- Отправление от ул. Архитекторская: 07:15, 09:15, 11:15, 15:15, 17:15.
- Отправление от ул. Святослава Рихтера: 08:15, 10:15, 14:15, 16:15, 18:15.
Напомним, Одесса готовится к запуску электротранспорта: первые маршруты могут появиться уже в апреле. В мэрии говорят, что все зависит от стабильности электросетей и завершения ремонтов после атак.