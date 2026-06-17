Ключевые моменты:

Температура морской воды у одесского побережья 17 июня составит 16-17°С тепла.

Погода на пляжах будет теплой, но местами на побережье могут пройти короткие дожди с грозами.

Экологические показатели и радиационный фон в морской воде остаются в пределах нормы, а уровни моря полностью безопасны.

По прогнозам метеорологов, температура морской воды у побережья Одессы сегодня зафиксируется на отметке в 16-17°С тепла. Вода все еще остается довольно бодрящей и прохладной. Медики напоминают: чтобы купание было по-настоящему комфортным и безопасным для здоровья (особенно если речь идет о детях), море должно прогреться хотя бы до +20°С.

Сама погода в эту среду обещает быть вполне летней, хоть и с сюрпризами. Днем воздух прогреется до комфортных 22-27°С. Юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с поднимет лишь легкую волну, однако расслабляться не стоит – местами вдоль берега могут пролиться кратковременные дожди и прогреметь грозы.

При этом специалисты успокаивают горожан: радиационный фон и все ключевые экологические показатели морской среды на одесском побережье находятся в полной норме, а уровни моря остаются абсолютно безопасными. Синоптики оценивают общие погодные условия на завтра как безопасные.

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