Ключевые моменты:

Мировые цены на нефть взлетели после ударов США и Израиля по Ирану, что повлекло за собой рост цен на топливо в Украине.

В Одессе дизель превысил 84 грн./л и может дорожать.

Правительство объясняет скачок глобальными факторами.

В Европе тоже подорожание.

Прогноз: если война на Ближнем Востоке будет продолжаться, то цена на нефть — 100-110 долл./баррель.

Какие прогнозы

После ударов США и Израиля по Ирану мировые цены на нефть стремительно взлетели, что сразу отразилось на стоимости горючего по всему миру, включая Украину. Украинские водители до сих пор шокированы новыми ценами на заправках, которые продолжают ползти вверх: бензин А-95 сейчас стоит 69–75 грн/л, дизель — 81–87 грн/л.

Средняя цена на топливо в Одесской области: бензин А-95 премиум стоит 75,89 грн/л, обычный А-95 – 72,17 грн/л, А-92 – 65,99 грн/л, дизельное топливо – 84,37 грн/л, автомобильный газ – 45,66 грн/л.

В целом правительство связывает скачок цен прежде всего с глобальными факторами — напряжением на энергетических рынках, осложнениями в логистике и колебаниями валютного курса, что повышает затраты на импорт. К слову, Украина импортирует все горючее, поэтому ориентируется на европейские биржи, где трейдеры заранее закладывают риски дефицита из-за геополитики.

Владимир Омельченко из Центра Разумкова считает первые недели после эскалации спекулятивными — сети продавали старые запасы по новым ценам, но теперь реальные партии дорожают, и дизель может достичь 88-90 грн/л. Однако антимонопольный комитет должен следить за маржой, потому что некоторые компании могут использовать кризис для сверхприбылей.

Что касается Европы, то горючее тоже подорожало, но не везде все равно: более 2 евро/л (100+ грн) в Нидерландах или Германии, 1,70–1,90 евро (85–95 грн) в Португалии и Греции, дешевле — в Турции и Болгарии. Там правительства снижают налоги, ограничивают наценки и расследуют спекуляции в отличие от Украины.

Добавим, если война на Ближнем Востоке продлится больше месяца, нефть может стоить 100–110 долл./барр., а цены в Украине будут расти еще больше. По словам экспертов, несмотря на запасы в «Нефтегазе» и «Укрнефти», цены взлетели мгновенно, а это бьет по аграриям и провоцирует инфляцию на продукты и услуги.

