Ключевые моменты:

Одесса планирует закупить 33 мобильных укрытия в течение двух лет.

На закупку выделят 165 млн грн, а общий бюджет программы гражданской защиты вырастет до 2,25 млрд грн.

Защитные сооружения появятся в местах массового скопления людей, в том числе минимум по одному – в каждом городском парке.

Город также просит помощи у международных партнеров, чтобы увеличить количество таких сооружений на улицах.

Согласно планам, в текущем 2026-м году город закупит 20 защитных сооружений, а в следующем – еще 13. На эти цели ориентировочно потратят 165 млн грн, сообщает сегодня пресс-служба Одесского горсовета.

По словам вице-мэра Владимира Крыленко, такие укрытия будут устанавливать в местах массового скопления людей. В частности, как минимум по одному сертифицированному бетонному укрытию должно появиться в каждом городском парке.

Кроме закупок за бюджетный счет, мэрия планирует договариваться с международными партнерами, чтобы те помогли Одессе с дополнительными защитными конструкциями для улиц. Всего же на гражданскую защиту населения город планирует потратить более 2,25 млрд грн.

Как сообщалось ранее, Несмотря на миллиардные расходы в предыдущие годы часть Одессы до сих пор без укрытий.

