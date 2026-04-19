Ключевые моменты:

В текущем сезоне удалось добыть всего 6 тонн деликатеса против 24 тонн в марте прошлого года.

Из-за закрытых территорий и ограничений времени лова рыбаки вынуждены разыгрывать право выхода на воду по жеребьевке.

Низкая покупательная способность населения и падение цен на «приемке» поставили рыболовецкие предприятия на грань выживания.

Причины дефицита дунайской селедки в 2026 году

В этом году дунайская сельдь массово пошла лишь в середине апреля. Такое значительное снижение объемов — всего 6 тонн вместо прошлогодних 24 — специалисты связывают с низкими температурами воды и неблагоприятными ветрами. Об этом сообщил директор Дунайского биосферного заповедника Александр Волошкевич.

Еще в середине марта вилковские рыбаки жаловались, что дунайки очень мало из-за низкого уровня Дуная: одна рыбацкая лодка вылавливала максимум пять килограммов этой селедки. Но в конце марта уровень воды в реке увеличился на 15-20 сантиметров, и начался заход косяков сельди из моря.

Проблемы рыбаков и ситуация на рынках Одесской области

Глава Дунайской рыболовецкой ассоциации Лариса Щелокова отмечает, что массового хода рыбы в этом году может и не быть. Сейчас лодки привозят от 17 до 50 кг улова, в то время как раньше ежедневная норма составляла около полутонны.

Кроме того, рыбаки ограничены в пространстве: многие привычные места лова закрыты, а на доступных участках не хватает места для всех лодок. Из 46 плавсредств ассоциации на воду одновременно могут выйти лишь 22, из-за чего люди иногда ждут своей очереди по три дня.

Ситуация усугубляется тем, что у населения практически отсутствует покупательная способность. Несмотря на то что в соцсетях активно рекламируют «дунайку», реальный спрос крайне низок. Предприятия, которые заранее выкупили лоты на вылов больших объемов рыбы, сейчас остаются в огромных долгах.

Рыбаки признаются: на рынках в Татарбунарах или Рени товар часто просто не хотят брать, так как базары пустуют даже в предпраздничные дни.

Как сообщала «Одесская жизнь» , в рыбных рядах сейчас не совсем привычная картина: цена на дунайку указана не за килограмм, а за штуку. А цены на деликатес становятся главной темой разговоров между прилавками.