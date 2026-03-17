Ключевые моменты:

Презентацию книги одессита Melovin отменили после появления гомофобных листовок на витрине книжного магазина;

Организаторы заявили о рисках для посетителей и детского мероприятия, запланированного в тот же день;

Инцидент вызвал дискуссию о безопасности культурных событий и давлении на организаторов.

В Киеве отменили презентацию книги «Я не хотел это писать» певца Melovin — артиста родом из Одессы (Константина Бочарова). Мероприятие планировали провести 15 марта в одном из магазинов сети «КнигоЛенд», однако его отменили накануне.

Об этом сообщили на официальной странице книжного магазина в Instagram. Именно это сообщение стало источником информации об инциденте и решении организаторов.

Почему отменили презентацию

По информации книжного магазина, за день до события в помещение пришла группа неизвестных. Они обклеили витрину листовками, а их поведение в заведении охарактеризовали как агрессивное.

После этого команда пересмотрела уровень рисков и решила отказаться от проведения мероприятия. В «КнигоЛенде» отметили, что безопасность планировалась заранее, однако повторный анализ показал: даже при наличии охраны невозможно гарантировать полную защиту посетителей.

Отдельно подчеркнули, что в тот же день утром в пространстве было запланировано детское мероприятие, и это также повлияло на решение не рисковать.

Что было написано на листовках

На витрине книжного магазина разместили листовки с гомофобным содержанием. На них изображён радужный флаг, который «стекает» краской на силуэт семьи, а также размещён текст с утверждением, что гомосексуальность якобы исключили из списка болезней Всемирной организации здравоохранения «под давлением», а «нетрадиционная ориентация — это болезнь, а не повод для гордости».

Соответствуют ли эти утверждения действительности

Приведённые на листовках формулировки не соответствуют современным научным данным.

Всемирная организация здравоохранения официально исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний ещё в 1990 году. Это решение было принято на основе многолетних исследований и позиции международного медицинского сообщества.

Сегодня ведущие профессиональные организации, в том числе ВОЗ и Американская психиатрическая ассоциация, признают: сексуальная ориентация не является заболеванием и не требует лечения.

Специалисты подчёркивают, что распространение подобных утверждений может способствовать дезинформации и усилению стигматизации.

Реакция в сети

Отмена презентации вызвала активное обсуждение под публикацией книжного магазина. Часть пользователей считает, что мероприятие можно было провести при усиленной охране или с участием полиции.

В то же время в «КнигоЛенде» подчеркнули: несмотря на предварительную подготовку мер безопасности, в текущей ситуации они не могли гарантировать защиту всех гостей, поэтому решили пересмотреть протоколы и не подвергать людей риску.

Кто такой Melovin и о чём его книга

Melovin — певец и автор песен из Одессы, получивший широкую известность после победы в шоу «Х-Фактор» в 2015 году и представлявший Украину на «Евровидении-2018».

Его книга «Я не хотел это писать» носит автобиографический характер. В ней говорится о личном опыте, внутренних сомнениях, страхах и процессе принятия себя.

Сам артист анонсировал встречу с читателями как «вечер нераскрытой правды», где планировал откровенно говорить о своём пути и переживаниях.

Похожие случаи в Украине

Это не первый случай давления на культурные события в Украине. Ранее другие книжные магазины также сообщали об инцидентах с угрозами или срывом мероприятий, связанных с темами прав человека и равенства.

Такие ситуации вновь поднимают вопрос о безопасности публичных мероприятий и свободе самовыражения.

