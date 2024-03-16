От обстрела Одессы 15 марта погиб родственник певца MELOVIN

Об этом сообщает Телеграм-канал «Дежурный по Одессе», ссылаясь на сториз певца в соцсети о последствиях обстрела Одессы.

«MELOVIN поделился с поклонниками трагической новостью. Артист рассказал о потере среди своих близких из-за обстрелов Одессы 15 марта», – сказано в публикации.

Как сообщается, не так давно певец приезжал в родной город, чтобы увидеться с родителями и прогуляться по родным улицам.

«Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека»,

– написал MELOVIN.

При этом, кого именно он потерял, артист не уточнил.

Напомним, MELOVIN – сценический псевдоним украинского певца Константина Бочарова, который в 2018 году выиграл национальный отбор на «Евровидение-2018». Он стал известен в 2015 году, после победы в шестом сезоне вокального шоу «Х-фактор». Сейчас в активе Бочарова несколько альбомов, видеоклипов и три премии в номинации «Открытие года».

В этом году певец также попытался попасть на «Евровидение», приняв участие в Нацотборе, но на этот раз победа досталась дуэту Jerry Heil и Alyona Alyona.