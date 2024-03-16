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От обстрела Одессы 15 марта погиб родственник певца MELOVIN

От обстрела Одессы 15 марта погиб родственник певца MELOVIN

Певец MELOVIN родом из Одессы потерял родственника во время вчерашнего ракетного обстрела города, который устроили русские террористы.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Дежурный по Одессе», ссылаясь на сториз певца в соцсети о последствиях обстрела Одессы.

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«MELOVIN поделился с поклонниками трагической новостью. Артист рассказал о потере среди своих близких из-за обстрелов Одессы 15 марта», – сказано в публикации.

Как сообщается, не так давно певец приезжал в родной город, чтобы увидеться с родителями и прогуляться по родным улицам.

«Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека»,

– написал MELOVIN.

Меловин, сторис

При этом, кого именно он потерял, артист не уточнил.

Напомним, MELOVIN – сценический псевдоним украинского певца Константина Бочарова, который в 2018 году выиграл национальный отбор на «Евровидение-2018». Он стал известен в 2015 году, после победы в шестом сезоне вокального шоу «Х-фактор». Сейчас в активе Бочарова несколько альбомов, видеоклипов и три премии в номинации «Открытие года».

В этом году певец также попытался попасть на «Евровидение», приняв участие в Нацотборе, но на этот раз победа досталась дуэту Jerry Heil и Alyona Alyona.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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