От модели к консулу

Уроженка Одессы Виктория Якимова возглавила почетное консульство Украины в Доминиканской Республике. Однако это назначение сразу вызвало оживленные дискуссии в социальных сетях.

Дело в том, что назначение одесситки привлекло внимание из-за ее прошлых откровенных фото и снимков в российском кокошнике.

Якимова прокомментировала ситуацию: «Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в избранной профессии, а также изменять направление развития и расти».

Одесситка открыто заявила, что не стесняется модельного прошлого, считая его частью своего жизненного пути. Кроме того, должность почетного консула не финансируется государством – все расходы она покрывает самостоятельно. Якимова также заверила, что не принадлежит ни к одной политической партии и сосредоточена на расширении международных связей.

Добавим, что дипломатка родом из Одессы, а ныне проживает в городе Ла Романа (город в Доминиканской Республике). Получила образование в Одесском государственном экономическом университете. Также она является основателем V-TER Solutions, которая специализируется на программном обеспечении для логистических компаний.

