Ключевые моменты:

К уборке и обработке дорог привлечены 77 единиц техники и около 1000 работников.

В городе круглосуточно работают Пункты несокрушимости и медучреждения.

Более 300 тысяч семей в области остаются без света, восстановление продолжается.

Работа коммунальных служб в Одессе

В Одессе все городские службы уже более суток работают в усиленном режиме. Коммунальщики непрерывно очищают дороги и тротуары, а также обрабатывают их противогололедными средствами. В работах задействовано 77 единиц специальной техники и около тысячи сотрудников коммунальных предприятий и жилищно-коммунальных сервисов.

В мэрии сообщили, что для поддержки жителей в городе продолжает работать сеть «Пунктів незламності». В этих пунктах можно согреться, выпить горячий чай или кофе и зарядить мобильные устройства.

Муниципальные «Пункти незламності» открыты круглосуточно.

Все медицинские учреждения Одессы работают в обычном режиме и продолжают принимать пациентов. По словам городских властей, ситуация в городе остается под контролем.

Отдельно в мэрии поблагодарили одесситов за понимание и выразили уважение коммунальщикам, энергетикам и всем службам, которые ликвидируют последствия непогоды и вражеских атак.

По информации компании ДТЭК, из-за сложных погодных условий и обстрелов в Одессе и еще четырех районах области без электроснабжения остаются более 300 тысяч семей. В самом городе критическая инфраструктура уже восстановлена, сейчас продолжается подключение бытовых потребителей. Энергетики ожидают улучшения ситуации в ближайшее время, однако ремонтные работы осложняются плохой погодой.

Читайте также: За тепло и воду без услуг платить не нужно: Кабмин принял новое решение