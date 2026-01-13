Ключевые моменты:
- Облачно с прояснениями без существенных осадков в городе и области.
- Ветер: ночью юго-западный, днем северо-западный, 5-10 м/с.
- Местами гололедица.
Погода в Одессе
В городе Одесса 14 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью будет с юго-запада, а днем перейдет на северо-запад со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3-5°С, днем поднимется до 0-2°С тепла.
Погода в Одесской области
В среду, 14 января, синоптики в Одесской области также прогнозируют переменную облачность без осадков, однако местами возможна гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, силой 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13°С мороза (в прибрежной зоне — 3-5°С мороза), днем температура достигнет от 3°С до 2°С тепла, а на севере области — до 6°С мороза.
Добавим, что утром на автодорогах региона местами возможна дымка с видимостью 2000-4000 м, а также гололедица – водителям следует быть осторожными.
Читайте также: Часами на остановках и переполненные маршрутки: транспортная реальность Одессы.