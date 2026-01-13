Ключевые моменты:

Облачно с прояснениями без существенных осадков в городе и области.

Ветер: ночью юго-западный, днем ​​северо-западный, 5-10 м/с.

Местами гололедица.

Погода в Одессе

В городе Одесса 14 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью будет с юго-запада, а днем ​​перейдет на северо-запад со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3-5°С, днем ​​поднимется до 0-2°С тепла.

Погода в Одесской области

В среду, 14 января, синоптики в Одесской области также прогнозируют переменную облачность без осадков, однако местами возможна гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем ​​северо-западный, силой 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13°С мороза (в прибрежной зоне — 3-5°С мороза), днем ​​температура достигнет от 3°С до 2°С тепла, а на севере области — до 6°С мороза.

Добавим, что утром на автодорогах региона местами возможна дымка с видимостью 2000-4000 м, а также гололедица – водителям следует быть осторожными.

