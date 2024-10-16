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Педагог из Одессы вошла в ТОП-50 лучших воспитателей Украины

Педагог из Одессы вошла в ТОП-50 лучших воспитателей Украины

Воспитательница-методистка Одесского учреждения дошкольного образования «Ясли-сад» №300 Лариса Макарова вошла в ТОП-50 воспитателей по версии Global Teacher Prize Ukraine – 2024 в спецноминации «Дошкілля».

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, это признание стало результатом постоянного поиска Ларисой Викторовной инновационных подходов к воспитанию и обучению дошкольников. Результаты ее педагогической работы были отмечены почетными грамотами разных уровней и званием «Лучший педагогический работник города Одессы».

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В 2024 году работа авторского коллектива под руководством Ларисы Макаровой отмечена Дипломами I степени в городском конкурсе «Образовательная жемчужина Одессы» в номинациях «Перлини дошкілля» и «Лучшие педагогические практики создания современного образовательного пространства: информационное, социальное, инклюзивное и другие среды фестиваля лучших педагогических практик по вопросам дошкольного образования «Дошколия – FEST».

Лучший воспитатель из Одессы

Global Teacher Prize Ukraine – это престижная национальная премия для выдающихся учителей. Это часть мировой одноименной премии. В Украине национальную премию Global Teacher Prize Ukraine с 2017 года организует общественная организация «Освіторія». Премия призвана достичь учителей и подчеркнуть важность этой профессии.

Ранее информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» составил рейтинг общеобразовательных школ Одессы, занявших самые высокие места в рейтинге школ Украины по итогам национального мультипредметного теста 2024 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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