Педагог из Одессы вошла в ТОП-50 лучших воспитателей Украины

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, это признание стало результатом постоянного поиска Ларисой Викторовной инновационных подходов к воспитанию и обучению дошкольников. Результаты ее педагогической работы были отмечены почетными грамотами разных уровней и званием «Лучший педагогический работник города Одессы».

В 2024 году работа авторского коллектива под руководством Ларисы Макаровой отмечена Дипломами I степени в городском конкурсе «Образовательная жемчужина Одессы» в номинациях «Перлини дошкілля» и «Лучшие педагогические практики создания современного образовательного пространства: информационное, социальное, инклюзивное и другие среды фестиваля лучших педагогических практик по вопросам дошкольного образования «Дошколия – FEST».

Global Teacher Prize Ukraine – это престижная национальная премия для выдающихся учителей. Это часть мировой одноименной премии. В Украине национальную премию Global Teacher Prize Ukraine с 2017 года организует общественная организация «Освіторія». Премия призвана достичь учителей и подчеркнуть важность этой профессии.

Ранее информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» составил рейтинг общеобразовательных школ Одессы, занявших самые высокие места в рейтинге школ Украины по итогам национального мультипредметного теста 2024 года.