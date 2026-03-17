Ключевые моменты:
- Поврежденный ветром флаг на Куликовом поле в Одессе наконец заменили.
- Обновление произошло после того, как на проблему обратили внимание журналисты и общественность.
- Сейчас на площади развевается новое чистое полотнище.
Напомним, ранее мы обратили внимание на то, что из-за слоэжных погодных условий прошедшей зимой государственный флаг Украины, расположенный на флагштоке на Куликовом поле, приобрел весьма удручающий вид.
И вскоре на публикацию «Одесской жизни» отреагировали – наш корреспондент зафиксировал начало работ коммунальщиков по смене изношенного от зимних ветров полотнища возле Дома профсоюзов на новое.
И вот сегодня главный символ страны на Куликовом поле выглядит достойно: на флагштоке развевается уже новый и целый флаг.
