Ключевые моменты:

Президент Владимир Зеленский подписал первый указ 2026 года — № 1/2026 — о награждении государственными наградами граждан Украины.

Государственные награды получили 53 украинца и украинки из разных регионов Украины, в том числе из Одесской области.

Среди награжденных — медицинские работники, энергетики, спасатели, общественные активисты, волонтеры, работники культуры и образования, коммунальщики, ветераны, а также водитель троллейбуса и двое детей.

Первым официальным распоряжением Президента Украины 2026 года касались благодарности и признания 53 украинцев и украинок за профессиональную, волонтерскую и общественную деятельность, сообщается на официальном интернет-представительстве Главы государства.

Перечень профессий награжденных довольно разнообразен: медики, энергетики, работники культуры, волонтеры, ветераны, коммунальщики, педагоги, спасатели, общественные деятели, водитель троллейбуса. Знаком отличия Президента «Будущее Украины» также награждены двое детей: Давид Кибукевич (организовывал уличные концерты и собрал около 200 тыс. грн в поддержку ВСУ) и Светлана Рублева (девочка передала защитникам солнечную батарею, которую получила за победу в конкурсе).

Среди награжденных представители Киевской, Днепровской, Херсонской, Хмельницкой, Волынской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей, а также Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Буковинской областей.

Одну из наград, медаль «За труд и доблесть», получил наш земляк Валентин Гончарук – электромонтер из Одесской области. Он участвовал в восстановлении энергоснабжения и поврежденного жилья, а также в качестве волонтера доставлял питьевую воду в Николаев.

