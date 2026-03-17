В Одессе ежедневно работают около 250 сотрудников КП «Городские дороги».

Коммунальщики убирают улицы, моют дороги и ремонтируют покрытие после зимы.

Также ведутся работы по очистке ливневой канализации и остановок.

Зимой предприятие переходит на круглосуточный режим для борьбы со снегом и гололедом.

Рабочий день начинается, когда город спит

График у дорожников жесткий. Летом их смена начинается в 5:00 утра, чтобы успеть привести город в порядок до начала активного движения транспорта. Зимой работа стартует чуть позже – в 7:00, если только погода не вносит свои коррективы.

От ямочного ремонта до «душа» для дорог

Сейчас, когда зимние холода отступили, у коммунальщиков горячий сезон. В приоритете – ямочный ремонт покрытия и генеральная уборка после зимы. Рабочие вручную и с помощью спецтехники вычищают от песка и грязи обочины, разделительные полосы и «треугольники безопасности». Каждое утро Одесса проходит процедуру «умывания» – спецмашины моют площади и основные магистрали.

Война с вандалами и подготовка к ливням

Отдельное направление – остановки общественного транспорта. К сожалению, коммунальщикам часто приходится быть еще и реставраторами: отмывать вандальные надписи, чинить разбитые скамейки и изуродованные урны.

Параллельно идет работа «под землей». Специалисты КП чистят дождевую канализацию. Именно эти люди во время сильных ливней первыми выезжают на улицы со спецтехникой, чтобы спасти Одессу от подтоплений.

Зима – это круглосуточный пост

Хотя сейчас на календаре весна, на предприятии напомнили, что зима для них – самый сложный период. С 1 декабря вводится круглосуточное дежурство. Пока город отдыхает, машинисты находятся на посту, готовые в любой момент выехать на расчистку снега или посыпать дороги песчано-соляной смесью.

