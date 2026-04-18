Ключевые моменты:
- 18 апреля в Одессе стартуют ремонтные работы на ряде улиц и проездов.
- Работы затронут как основные магистрали, так и межквартальные проезды.
- Возможны временные неудобства для движения транспорта и пешеходов.
Ремонт дорог и тротуаров в Одессе 18 апреля
В Одессе в субботу, 18 апреля, запланированы работы по ремонту проезжей части и тротуаров сразу на нескольких городских улицах. Об этом предупреждают коммунальные службы города.
Работы пройдут по следующим адресам:
— проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
— улица Церковная;
— проспект Небесной сотни;
— межквартальный проезд у домов №67, 69, 71 по улице Алексея Вадатурского;
— улица Ризовская (ремонт тротуара на участке от улицы Раскидайловской до улицы Тараса Кузьмина);
— проспект Князя Владимира Великого (участок от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха);
— улица Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской);
— Фонтанская дорога;
— улица Пантелеймоновская.
В связи с проведением работ на указанных участках возможно временное затруднение движения транспорта и пешеходов. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные ограничения.
Переименование улиц Одессы продолжается, и жителям становится все сложнее ориентироваться в новых названиях. Мы обновили справочник и добавили новые материалы о переименовании — теперь пользоваться им стало еще удобнее.
