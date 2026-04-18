18 апреля в Одессе стартуют ремонтные работы на ряде улиц и проездов.

Работы затронут как основные магистрали, так и межквартальные проезды.

Возможны временные неудобства для движения транспорта и пешеходов.

Ремонт дорог и тротуаров в Одессе 18 апреля

В Одессе в субботу, 18 апреля, запланированы работы по ремонту проезжей части и тротуаров сразу на нескольких городских улицах. Об этом предупреждают коммунальные службы города.

Работы пройдут по следующим адресам:

— проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;

— улица Церковная;

— проспект Небесной сотни;

— межквартальный проезд у домов №67, 69, 71 по улице Алексея Вадатурского;

— улица Ризовская (ремонт тротуара на участке от улицы Раскидайловской до улицы Тараса Кузьмина);

— проспект Князя Владимира Великого (участок от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха);

— улица Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской);

— Фонтанская дорога;

— улица Пантелеймоновская.

В связи с проведением работ на указанных участках возможно временное затруднение движения транспорта и пешеходов. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные ограничения.

Читайте также: Продажи апартаментов в незаконной высотке на Ланжероне продолжаются, несмотря на уголовное дело