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Дорожники начали третий этап ремонта трамвайной колеи на перекрестке улицы Водопроводной и Высокого переулка.

Транспорт будет двигаться по участку с небольшими задержками из-за ремонтных работ.

Организаторы движения ввели временную схему проезда и установили соответствующие дорожные знаки.

Мэрия рекомендует автомобилистам заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда.

Как сообщает одесская мэрия, на перекрестке улицы Водопроводной и Высокого переулка стартовал третий этап ремонта трамвайных путей. Из-за строительных работ автомобили и общественный транспорт будут преодолевать этот участок с небольшими задержками.

Сейчас на перекрестке действует временная схема организации дорожного движения. Работники коммунальных служб уже установили необходимые дорожные знаки, на которые водителям стоит обращать внимание при проезде узкого участка.

Городские власти просят одесситов заранее планировать свои поездки с учетом возможных задержек и по возможности выбирать альтернативные маршруты объезда.

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