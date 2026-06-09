Ключевые моменты:

На Одесщине малоизвестный курорт Катранка, который остается «в тени» популярных направлений.

Локация расположена в Белгород-Днестровском районе, примерно в 165 км от Одессы.

Уникальное сочетание природы: Черное море, степь и система лиманов рядом.

Раньше здесь работали десятки баз отдыха и был популярен оздоровительный туризм (в том числе лечебные грязи).

После начала полномасштабной войны туризм почти остановился из-за ограничений безопасности. Несмотря на это, курорт не пришел в упадок: развивается частная застройка и усадьбы.

Как выглядит почти дикий курорт в Одесской области

Война длится более четырех лет, однако до сих пор туристы посещают Одессу и область, чтобы отдохнуть у моря, подышать морским воздухом и немного перезагрузиться. Мы уже рассказывали о популярном курорте Затока и какова его судьба в 2026 году.

Но у нашего региона есть и менее известные локации, которые не так часто попадают в туристические путеводители, однако оставляют сильные впечатления. Одна из таких – Катранка. Это небольшая рекреационная зона на территории села Лиман в Белгороде-Днестровском районе Белгород-Днестровский район. От Одессы ее отделяет около 165 км, но по атмосфере это совсем другой мир – более спокойный и более «естественный», чем популярные курорты побережья.

Особенность этой местности — уникальное сочетание сразу нескольких природных зон: открытого Черного моря, степных пространств и системы лиманов. Здесь море буквально граничит с водоемами и заповедными территориями, создавая своеобразный природный микс, который ценят любители тихого отдыха.

Катранка расположена вблизи Джантшейского лимана, входящего в систему тузловских лиманов. Рядом также находится озеро Сасык (Кундук), озеро Сасык. Вся эта территория является частью большого природного комплекса, где обитает около двухсот видов птиц. К слову, среди них розовые и белые пеликаны, лебеди, цапли, бакланы, утки и чайки. Часть видов занесена в Красную книгу Украины, поэтому эта местность привлекает не только отдыхающих, но и ценителей природы и фототуризма.

Следует отметить, что отдельную атмосферу создают деревянные мостики через лиман. Они появились еще во время развития курортной инфраструктуры, а затем к ним добавился металлический мост «Мрия», соединяющий курортную зону с морской косой.

Главное преимущество этого места – пространство и отсутствие плотной застройки. Морская коса тянется здесь примерно на 50 км, а ширина пляжей позволяет комфортно отдыхать даже в пик сезона. Пляжи покрыты песком и ракушечником, без большого количества камней. Закат в море – пологий, что делает эту локацию удобной для семейного отдыха с детьми.

Еще одна особенность – почти полное отсутствие промышленных предприятий рядом. Благодаря этому вода в море долго оставалась одной из самых чистых на побережье Одесской области. В спокойные годы здесь даже можно было увидеть дельфинов у берега.

Как поживает курорт сегодня

Раньше в Катранце работали десятки баз отдыха – от простых летних домиков до более современных гостиничных комплексов. Известностью также пользовались лечебные грязи лиманов, в частности Шаганского. После начала полномасштабной войны туристический поток на побережье существенно снизился. Из-за рисков безопасности купание в Черном море ограничено, поэтому традиционный пляжный отдых фактически остановился.

Несмотря на это, Катранка не скрылась с карты летнего отдыха Одесской области. Местные жители продолжают развивать частную инфраструктуру: появляются новые дома, обновляются дома отдыха, строятся дачи.

Меняется и сам формат поездок сюда. Вместо массового курорта Катранка постепенно становится местом для тихого досуга — наблюдение за природой, фототуризмом, рыбалкой и уединением.

Напомним, в Одессе пока официально открыты только 2 пляжа — «Калетон» и «Беспредел». Власти рассматривают возможность постепенного открытия почти всего побережья — от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Окончательное решение по каждой пляжной зоне принимает военная администрация после проверок ГСЧС, водолазов и городских служб.

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Источник: 048.ua