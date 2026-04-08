Ключевые моменты:

  • В Одессу доставили 5 промышленных генераторов в рамках гуманитарной помощи из Франции.
  • Оборудование предназначено для стабильного энергоснабжения социальных и образовательных учреждений.
  • Поставку организовала ассоциация Aide Médicale & Caritative France – Ukraine при поддержке французских партнеров.

В Одессу прибыла очередная партия гуманитарного груза из Франции. В этот раз город получил пять мощных промышленных генераторов, которые помогут поддерживать жизнедеятельность критически важных объектов.

До Одеси доставили 5 промислових генераторів у рамках гуманітарної допомоги з Франції.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, оборудование будет использовано для обеспечения бесперебойного электроснабжения в учебных заведениях и учреждениях социальной сферы.

До Одеси прибула чергова партія гуманітарного вантажу з Франції. Цього разу місто отримало п’ять потужних промислових генераторів

Поставка стала возможной благодаря усилиям ассоциации Aide Médicale & Caritative France – Ukraine («Медицинская и благотворительная помощь Франция – Украина»), содействию Посольства Украины во Франции и поддержке нескольких французских организаций.

Читайте также: Свет возвращают после ударов и непогоды: как энергетики Одесщины восстанавливают сети.

