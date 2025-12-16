Ключевые моменты:

В Одессе на Слободке ночью прорвало водопровод;

Вода в квартирах отсутствует, на улице бьет фонтан.

Авария на улице Ядова: что происходит сейчас

В Одессе на Слободке произошла авария на водопроводе. Ночью на улице Ядова, возле местного базара, прорвало трубу — из-под земли бьет мощный фонтан воды. При этом жители близлежащих домов остались без водоснабжения.

По словам корреспондента «Одесской жизни», на место приезжали представители «Инфоксводоканала», однако после короткого осмотра уехали, и авария до сих пор не устранена.

Ситуация осложняется тем, что Одесса продолжает жить в условиях последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. В домах одесситов отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт.

При этом централизованное водо- и теплоснабжение в городе уже восстановили, мобильную связь — постепенно налаживают. Многие одесситы активно пользуются «Пунктами несокрушимости», чтобы подзарядить телефоны и другие гаджеты. Наш фоторепортаж: Без чайников, за партами и даже на полу: как переживают блэкаут одесситы (фоторепортаж).

