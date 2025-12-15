Ключевые моменты:

Восстановление связи в Одессе: 60% сетей возвращено.

Привлекают бригады с генераторами из соседних областей.

Выделены дополнительные Starlink-терминалы.

Операторы усилили работу над восстановлением сетей

В Одесской области сохраняются плановые отключения электроэнергии из-за масштабной атаки РФ 13 декабря.

По информации Министерства цифровой трансформации Украины, несмотря на сложную ситуацию, операторы делают все возможное для возобновления полноценной работы мобильной связи. Кроме этого были выделены дополнительные терминалы Starlink, которые распределили по Пунктам несокрушимости в Одессе.

Команды операторов Vodafone, Kyivstar и lifecell привлекают дополнительные бригады с генераторами из соседних областей. Операторы стабилизировали связь до 60% из критических 30% в Одессе. Что касается Одесской области, там работает более 87% сети.

Добавим, наши корреспонденты подтверждают, что в городе Одесса очень плохая мобильная связь. Также из-за отсутствия электроэнергии почти не работают светофоры. Регулировщиков на дорогах тоже мало.

