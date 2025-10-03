Ключевые моменты:

Массированный удар по Полтавской области 3 октября: РФ применила ракеты и дроны-камикадзе. Повреждены энергетические объекты, обошлось без жертв.

ВСУ держат оборону на юге: В Днепропетровской области украинские защитники остановили наступление на Калиновское и другие населённые пункты. Враг понёс большие потери.

За сутки ВСУ ликвидировали 970 российских военных и уничтожили сотни единиц вражеской техники и дронов.

Удар по Полтаве — повреждена инфраструктура

Этой ночью армия РФ нанесла комбинированный удар по Полтавской области. Как сообщил глава ОВА Владимир Когут, в ночь на 3 октября враг атаковал регион ракетами и дронами-камикадзе.

Обломки и попадания зафиксированы в разных местах. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры и частный дом в Полтавском районе. Жертв нет.

ВСУ отбили штурмы в Калиновском и уничтожили 970 оккупантов

На южном направлении, особенно в районе села Калиновское Днепропетровской области, россияне пытались прорваться малыми группами. Однако украинская армия, по данным 20 армейского корпуса, полностью остановила наступление. Все попытки были вовремя выявлены разведкой и отражены огнём наземных войск и беспилотников.

«Попытки продвижения сил противника в районе населенных пунктов Вороное, Терновое, Калиновское, Новониколаевка были остановлены путем полного уничтожения врага подразделениями 20 армейского корпуса. Силы обороны Украины контролируют перечисленные населенные пункты и продолжают ведение оборонительной операции», — отметили в корпусе.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки было зафиксировано 162 боевых столкновения. Противник нанёс 70 авиаударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы и осуществил более 4600 обстрелов, включая 104 залпа из РСЗО. Также было использовано почти 5900 дронов-камикадзе.

В ответ силы обороны Украины поразили четыре района сосредоточения российских войск. Потери противника за сутки составили: