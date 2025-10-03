Ключевые моменты:
- Массированный удар по Полтавской области 3 октября: РФ применила ракеты и дроны-камикадзе. Повреждены энергетические объекты, обошлось без жертв.
- ВСУ держат оборону на юге: В Днепропетровской области украинские защитники остановили наступление на Калиновское и другие населённые пункты. Враг понёс большие потери.
- За сутки ВСУ ликвидировали 970 российских военных и уничтожили сотни единиц вражеской техники и дронов.
Удар по Полтаве — повреждена инфраструктура
Этой ночью армия РФ нанесла комбинированный удар по Полтавской области. Как сообщил глава ОВА Владимир Когут, в ночь на 3 октября враг атаковал регион ракетами и дронами-камикадзе.
Обломки и попадания зафиксированы в разных местах. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры и частный дом в Полтавском районе. Жертв нет.
ВСУ отбили штурмы в Калиновском и уничтожили 970 оккупантов
На южном направлении, особенно в районе села Калиновское Днепропетровской области, россияне пытались прорваться малыми группами. Однако украинская армия, по данным 20 армейского корпуса, полностью остановила наступление. Все попытки были вовремя выявлены разведкой и отражены огнём наземных войск и беспилотников.
«Попытки продвижения сил противника в районе населенных пунктов Вороное, Терновое, Калиновское, Новониколаевка были остановлены путем полного уничтожения врага подразделениями 20 армейского корпуса. Силы обороны Украины контролируют перечисленные населенные пункты и продолжают ведение оборонительной операции», — отметили в корпусе.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки было зафиксировано 162 боевых столкновения. Противник нанёс 70 авиаударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы и осуществил более 4600 обстрелов, включая 104 залпа из РСЗО. Также было использовано почти 5900 дронов-камикадзе.
В ответ силы обороны Украины поразили четыре района сосредоточения российских войск. Потери противника за сутки составили:
- 970 человек личного состава,
- танк, ББМ,
- 13 артсистем и 1 РСЗО,
- 273 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 44 единицы автомобильной техники.