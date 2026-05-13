Ключевые моменты:
- В Вене стартовало юбилейное 70-е «Евровидение-2026» с первого полуфинала, который определил первые 10 финалистов конкурса.
- В финал прошли 10 исполнителей из Греции, Финляндии, Бельгии, Швеции, Молдовы, Израиля, Сербии, Хорватии, Литвы и Польши.
- Гранд-финал запланирован на 16 мая, второй полуфинал — на 14 мая, в конкурсе принимают участие 35 стран.
- Украину на Евровидении-2026 представит LELÉKA с песней Ridnym, она выступит во втором полуфинале под номером 12.
- LELÉKA — сценическое имя Виктории Корниковой, украинской певицы из Германии, которая имеет международное музыкальное образование и работает в жанре этноджаза.
12 мая в Вене состоялся первый полуфинал юбилейного 70-го песенного конкурса «Евровидение». В общей сложности из 15 стран-участниц в гранд-финал отобрали десять исполнителей. Кроме конкурсных номеров, вне соревнований выступили представители Италии и Германии.
По итогам первого полуфинала в финал прошли следующие участники:
- Греция: Akylas — Ferto
- Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
- Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice
- Швеция: Felicia — My System
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Израиль: Noam Bettan — Michelle
- Сербия: Lavina — Kraj Mene
- Хорватия: Lelek — Андромеда
- Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
- Польша: Alicja — Pray
Добавим, что зрителей удивило выступление Vicky Leandros, представившей новую версию своего легендарного хита L’amour Est Bleu — песни, с которой она выступала за Люксембург в 1967 году. К слову, это было очень символично, ведь именно в Вене впервые состоялся конкурс. С тех пор прошло почти 60 лет.
Следует отметить, что гранд-финал запланирован на 16 мая, второй полуфинал — на 14 мая. В конкурсе принимают участие 35 стран.
Что касается Украины, то в этом году наше государство представляет певица LELÉKA, которая выступит во втором полуфинале под номером 12.
Кто такая LELÉKA
Известно, что победительницей Национального отбора на Евровидение-2026 украинская артистка с международной карьерой. Она много лет живет в Германии, но продолжает создавать музыку на украинском языке. Певица представит Украину с песней Ridnym.
LELÉKA — это сценическое имя Виктории Корниковой, родившейся в 1990 году в городе Шахтерское на Днепропетровщине. Увлечение музыкой и сценой проявилось еще в детстве, а творческие стремления девушки поддерживала семья.
Первое высшее образование получила в Киеве — в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, учась на актерском факультете.
Параллельно с обучением Виктория выступала в Молодом театре, где активно использовала вокал в сценических работах. Переехав в Германию, артистка поступила в Дрезденскую высшую школу музыки имени Карла Марии фон Вебера. Там она получила степень бакалавра по джазовому вокалу, а позже – магистра по композиции.
К слову, музыкальный проект LELÉKA был основан в 2016 году в Берлине. Виктория создала этноджазовую группу вместе с немецкими музыкантами, соединив украинские народные мотивы с современным звучанием.
