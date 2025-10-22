Ключевые моменты:

В среду, 22 октября, будет нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и бурь.

Прогноз солнечной активности на 22 октября

По данным прогноза Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в среду, 22 октября, ожидается довольно спокойный день. Индекс Kp будет колебаться в пределах 3, что считается минимальной или легкой возмущенностью магнитосферы. Это значит, что сильных магнитных бурь и значительных колебаний магнитного поля не ожидается.

Как сообщает сайт meteoprog, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло три вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса. С вероятностью малого геомагнитного шторма – 5%.

Влияние магнитных бурь

Многие люди, называемые метеочувствительными, могут испытывать дискомфорт во время магнитных бурь. Прогноз позволяет им подготовиться и минимизировать негативное воздействие:

У некоторых людей наблюдаются перепады давления, учащённое сердцебиение и замедление кровотока, что увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Возможны головные боли, мигрени, бессонница, раздражительность и общая слабость.

У людей с хроническими заболеваниями могут обостряться симптомы.

Чтобы минимизировать влияние бури на организм, врачи советуют:

Больше отдыхать и хорошо высыпаться;

Избегать стрессов и уменьшить физические и умственные нагрузки;

Не пить кофе, алкоголь, отказаться от жирной, соленой и острой пищи;

Пить больше чистой воды или травяного чая;

Включить в рацион продукты, разжижающие кровь — имбирь, чеснок, свеклу, горький шоколад, лук, оливки.

Если у вас есть проблемы с давлением, сердцем или сосудами, держите под рукой назначенные препараты и контролируйте давление.